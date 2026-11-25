أفادت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية بأن قوات أوكرانية استهدفت، الأحد الماضي، سفينة شحن إيرانية تُدعى «ألفان» في ميناء بنغازي شرقي ليبيا، وذلك بعد عبورها الحصار الأمريكي المفروض على مضيق هرمز، وفق ما أوردته الصحيفة.

وبحسب التقرير، نُفذ الهجوم على الأرجح باستخدام طائرة مسيّرة، واستهدف سفينة كانت تنقل معدات إلكترونية من الصين والهند، يُشتبه في أنها مخصصة للاستخدام العسكري في تشغيل الطائرات المسيّرة التابعة لقوات خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا وينازع الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن العملية يُحتمل أن تكون نُفذت من جانب أوكرانيا بتنسيق أو توجيه أمريكي، في إطار التحركات الرامية إلى تعطيل مسارات نقل المعدات ذات الاستخدام العسكري.

لكن تفاصيل استهداف السفينة «ألفان» ومسؤولية أوكرانيا عن الهجوم لم تتأكد بصورة مستقلة. وأوردت صحيفة «لويدز ليست» المتخصصة في الشؤون البحرية أن تقارير تحدثت عن تعرض السفينة الإيرانية لهجوم قبالة بنغازي، مع استمرار الغموض بشأن ملابسات الحادث وهوية الجهة المنفذة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع هجمات أوكرانية منفصلة استهدفت سفناً روسية في محيط بنغازي، بينها سفينة حربية وسفينة شحن، وهي عمليات أعلنت كييف مسؤوليتها عنها، في حين أثارت مخاوف من اتساع رقعة المواجهة الروسية الأوكرانية إلى الساحة الليبية.