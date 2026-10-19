قُتل 80 شخصًا وأُصيب أكثر من 200 آخرين، وفق حصيلة أولية، جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقفًا للمواصلات العامة في منطقة الدبب بولاية غرب كردفان في السودان، بحسب مصدر طبي وشاهد بحسب وكالات إخبارية ومصادر محلية.

وقال مصدر طبي في مستشفى المجلد القريب إن الهجوم أسفر عن مقتل 80 شخصًا، فيما أفاد الشاهد أحمد أبكر وادي وفقا للوكالة الفرنسية بأن الضربة وقعت مساء الأحد واستهدفت تجمعًا للمواصلات يستخدمه المدنيون للتنقل والعودة إلى قراهم بعد انتهاء العمل في السوق.

وأضاف وادي أنه ساهم في دفن 50 قتيلًا في موقع الهجوم، بينهم شقيقه، مشيرًا إلى أن الطائرة المسيّرة قصفت الموقع مرتين، بفاصل زمني بلغ نحو عشر دقائق.

ووفقًا للمصدر الطبي، نُقل 47 مصابًا إلى المستشفى، توفي 30 منهم متأثرين بجروحهم. كما استهدفت مسيّرة أخرى مدينة المجلد، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

اتهامات للجيش السوداني

واتهم تحالف "تأسيس"، الذراع السياسية لقوات الدعم السريع، الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم باستخدام طائرة مسيّرة يُشتبه في أنها من طراز "بيرقدار أكانجي". ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات.

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وتقع الدبب والمجلد في ولاية غرب كردفان، الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، التي تخوض حربًا مع الجيش السوداني منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، فضلًا عن تفاقم أزمة الغذاء وانتشار المجاعة وتدمير مساحات واسعة من البلاد.