اختبرت القوات البحرية الجزائرية قدراتها الصاروخية المضادة للسفن، خلال تمرين عسكري بالذخيرة الحية حمل اسم «صقر المتوسط 2026»، نُفذ الثلاثاء في الواجهة البحرية الغربية، بإشراف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن التمرين تضمن إطلاق صاروخ من منظومة الدفاع الساحلي باتجاه هدف بحري سطحي، جرى تدميره بدقة عالية. ونشرت الوزارة مشاهد مصورة للعملية، معتبرة أن نجاح الاختبار يعكس مستوى التحكم العملياتي للأطقم ومدى جاهزية وحدات القوات البحرية.

صاروخ صيني بسرعة تصل إلى 4 ماخ

وربطت تقارير عسكرية متخصصة الصاروخ المستخدم بمنظومة «سي إم 302» (CM-302) الصينية، وهي النسخة التصديرية من الصاروخ «واي جاي 12 بي» (YJ-12B) المضاد للسفن.

وبحسب التقديرات الواردة في تلك التقارير، تصل سرعة الصاروخ إلى نحو 4 ماخ، فيما يبلغ مداه قرابة 290 كيلومتراً، ويمكنه حمل رأس حربي يزن نحو 250 كيلوغراماً.

ويُصنف الصاروخ ضمن الأسلحة الجوالة الأسرع من الصوت، وتكمن أبرز قدراته في استهداف القطع البحرية الكبيرة بسرعة عالية، مع التحليق على ارتفاعات منخفضة فوق سطح البحر، ما يقلص الوقت المتاح أمام أنظمة الدفاع الجوي والبحري على متن السفن المستهدفة لرصده والتعامل معه.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الجزائرية، في إعلانها عن التمرين، رسمياً طراز الصاروخ المستخدم، فيما استندت التقارير العسكرية إلى ربطه بالمنظومة الصينية.

https://x.com/i/web/status/2120237196938715460 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

تحديث القدرات البحرية الجزائرية

ويأتي الاختبار في إطار تسليط الضوء على مسار تحديث القدرات البحرية الجزائرية، خصوصاً منظومات الدفاع الساحلي، في ظل اهتمام متزايد بتأمين الواجهة البحرية وحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد في حوض البحر المتوسط.

ويمثل البحر المتوسط أحد أهم الممرات البحرية على المستويين التجاري والعسكري، ما يمنح قدرات المراقبة والدفاع الساحلي أهمية خاصة في الحسابات الأمنية لدول المنطقة.

كما يعكس ربط الصاروخ المستخدم بمنظومة صينية الحضور المتزايد للصناعات العسكرية الصينية في سوق التسليح الجزائرية، ضمن سياسة تنويع مصادر السلاح والاستفادة من التكنولوجيا العسكرية الآسيوية.