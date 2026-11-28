شكّل توقف عمليات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو"، مطلع نونبر الجاري، منعطفا في تدبير المغرب لأولوياته الأمنية والعسكرية، إذ دفع الرباط إلى إعادة ترتيب حساباتها الاستراتيجية، بالتوازي مع تسريع بناء قدراتها الدفاعية وتوسيع شبكة شراكاتها العسكرية. فمنذ فاتح نونبر وإلى غاية 27 منه، سجل المغرب 14 تحركا عسكريا وسبعة إجراءات دفاعية، توزعت بين تعزيز اليقظة الأمنية في الأقاليم الجنوبية، وتكثيف التنسيق العسكري مع شركاء إقليميين ودوليين، وإرساء آليات مالية ومؤسساتية لتطوير الصناعة الدفاعية الوطنية. وتكشف طبيعة هذه التحركات وتوقيتها عن تداخل واضح بين مقتضيات الاستعداد الأمني لما بعد "المينورسو" ومتطلبات تحديث المنظومة العسكرية المغربية. وقد بلغ هذا الحراك ذروته خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حين احتضنت الرباط خمسة تطورات دفاعية في ظرف ثلاثة أيام، شملت مباحثات مع مسؤولين عسكريين من ليبيا وإسرائيل والولايات المتحدة، وتوقيع إعلان نوايا مع ألمانيا، فضلا عن إبرام اتفاقيتين لتفعيل خارطة طريق التصنيع الدفاعي.

وتعود أولى الإشارات السياسية والعسكرية المباشرة إلى هذا التوجه إلى جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 4 نوفمبر/ تشريمن الثاني الجاري، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الفريق أول محمد بريظ. وخلال الاجتماع، صدرت توجيهات ملكية تقضي بالتنفيذ الحازم واليقظ للأولويات المرتبطة بصيانة الوحدة الترابية، وحماية الأمن الوطني، وضمان طمأنينة سكان الأقاليم الجنوبية، في سياق إقليمي اتسم بغياب الإطار الأممي الذي كانت تضطلع به البعثة.

ما بعد "المينورسو".. إعادة ضبط المعادلة الأمنية في الصحراء

بدأت المرحلة الجديدة عمليا عقب تعثر مجلس الأمن، خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم ، في اعتماد مشروع قرار لتمديد ولاية بعثة "المينورسو"، التي انتهت رسميا في 31 أكتوبر/ ترين الأول المنصرم، قبل أن توقف عملياتها ابتداء من فاتح نونبر وتشرع في ترتيبات الانسحاب وتصفية مهامها. وفي مواجهة هذا التحول، اتجه المغرب إلى تدبير تداعيات انتهاء المهمة الأممية عبر مسارين متكاملين: أولهما يتعلق بتأمين الوضع الميداني ومواكبة التطورات المحتملة في الأقاليم الجنوبية، وثانيهما يهم ضمان استمرارية التنسيق الإداري والمؤسساتي المرتبط بانسحاب البعثة. وفي هذا الإطار، لم تقتصر جلسة العمل الملكية في 4 نونبر على تحديد الأولويات الأمنية، بل شملت أيضا تكليف مكتب التنسيق مع "المينورسو"، التابع لوزارة الداخلية، بمواكبة عملية الانسحاب وتصفية الأعمال، بتنسيق مع الأمم المتحدة. وتحمل هذه الترتيبات دلالة تتجاوز التدبير التقني لانتهاء مهمة البعثة، إذ تعكس توجها نحو ضمان انتقال منظم من مرحلة كانت فيها «المينورسو» حاضرة ضمن المعادلة الميدانية إلى وضع جديد يتطلب يقظة أكبر في مراقبة التطورات الأمنية والحدودية. وقد رافق ذلك تشديد الإجراءات الأمنية في الصحراء، إلى جانب اتصالات مغربية موريتانية بشأن الوضع على الحدود، في ظل حساسية المجال الجغرافي المشترك وما يطرحه من تحديات أمنية.

وتكتسب هذه الاتصالات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع موريتانيا في المعادلة الإقليمية، باعتبارها دولة مجاورة للصحراء وشريكا أساسيا في تدبير التحديات الأمنية المرتبطة بالمنطقة. كما أن تشديد نواكشوط إجراءاتها الأمنية على حدودها مع الصحراء يعكس تنامي الاهتمام المشترك بتداعيات المرحلة الجديدة. ومع أن الديوان الملكي جدد التأكيد على استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار، فإن التعليمات المتعلقة بحماية الأقاليم الجنوبية وما تلاها من تدابير ميدانية توحي بأن الرباط لا تتعامل مع انتهاء ولاية البعثة باعتباره تطورا إداريا معزولا، بل باعتباره مستجدا يستوجب رفع مستوى الاستعداد والاحتياط تحسبا لأي طارئ.

من التوجيه السياسي إلى الاستثمار العسكري.. الصناعة الدفاعية تدخل مرحلة التنفيذ

بالتوازي مع إعادة ترتيب الأولويات الأمنية، اتجه المغرب إلى تسريع ورش بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، في خطوة تعكس انتقال التفكير الاستراتيجي من التركيز على اقتناء المعدات العسكرية إلى السعي نحو امتلاك جزء متزايد من القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المرتبطة بها. وفي هذا السياق، ترأس الملك محمد السادس، يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن. وشدد الملك خلال الاجتماع على ضرورة تسريع تنفيذ هذه الخارطة، وإرساء آليات الحكامة والتمويل الكفيلة بضمان فعاليتها، مع العمل على تعبئة القطاع الخاص وإشراكه في هذا الورش الاستراتيجي.

ولم تقف التوجيهات عند حدود تحديد الأهداف، بل امتدت إلى توفير الموارد المالية اللازمة، من خلال تخصيص مساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة أربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ خارطة الطريق. وبعد أسبوع واحد، انتقل المشروع إلى مرحلة أكثر تقدما، بتوقيع اتفاقيتين إطار؛ تتعلق الأولى بتمويل تنفيذ خارطة الطريق، فيما تروم الثانية تعبئة القطاعين الخاص والمالي للمساهمة في بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة. وكشف حفل التوقيع عن غلاف مالي يناهز 22 مليار درهم، إلى جانب الإعلان عن تسمية الوكالة المغربية لصناعة الدفاع والأمن.

وتتمثل إحدى الغايات الأساسية لهذا التوجه في تمكين الفاعلين الصناعيين المستقرين بالمغرب من تغطية نحو 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، بما يسمح بتقليص التبعية للخارج، وتعزيز الأمن الصناعي والتكنولوجي، وخلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني. وتتضح الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش عند ربطه بالاعتمادات المالية المرصودة للدفاع الوطني. فقد تزامن إطلاق آليات تمويل الصناعة الدفاعية مع مناقشة مجلس النواب للميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027، والتي بلغت اعتماداتها المقترحة 76.4 مليار درهم، من بينها 18.7 مليار درهم مخصصة للاستثمار والتجهيز العسكري.

كما حدد مشروع قانون المالية، المنشور في أكتوبر والمصادق عليه في قراءة أولى يوم 14 نونبر، سقفا قدره 190.5 مليار درهم للالتزامات التي يمكن لإدارة الدفاع الوطني التعهد بها مسبقا خلال سنة 2027، على أن تتم تسويتها من اعتمادات سنة 2028. وهي أرقام تعكس اتساع المجال المالي الذي تتحرك ضمنه السياسة الدفاعية المغربية، وتؤشر إلى أن تحديث القدرات العسكرية لم يعد محصورا في اقتناء التجهيزات، بل أصبح يرتبط أيضا ببناء منظومة إنتاج وتمويل وطنية.

إسرائيل في واجهة التعاون العسكري.. والرباط تنوع شركاءها الاستراتيجيين

على مستوى الشراكات العسكرية، برز التعاون المغربي الإسرائيلي باعتباره أحد أكثر المسارات حضورا في أجندة التحركات الدفاعية التي أعقبت توقف عمليات "المينورسو". ففي غضون 16 يوما، استقبلت الرباط وفدين إسرائيليين رفيعي المستوى، في مؤشر على استمرار تطور العلاقات العسكرية بين البلدين وانتقالها إلى مستويات أكثر انتظاما ومأسسة. ففي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أجرى المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، زيارة إلى المغرب على رأس وفد ضم مسؤولين عسكريين، والتقى خلالها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الفريق أول محمد بريظ. وتمحورت المباحثات حول اقتناء التجهيزات والتكنولوجيا العسكرية، فضلا عن آفاق تطوير الصناعة الدفاعية. وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استقبلت الرباط وفدا عسكريا إسرائيليا ثانيا، ترأسه رئيس مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي، هيدي زيلبرمان، للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون العسكري خلال السنة الجارية، والاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لسنة 2027.

ويعكس تواتر هذه اللقاءات الأهمية التي باتت تكتسيها الشراكة العسكرية بين البلدين في حسابات تحديث القوات المسلحة الملكية، خصوصا في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية والتجهيزات المتطورة ونقل الخبرات. كما يتقاطع هذا التعاون مع الرهان المغربي على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما فيها الشركات الإسرائيلية، للمساهمة في إقامة مشاريع صناعية دفاعية داخل المملكة. غير أن الحراك المغربي لم يقتصر على الشريك الإسرائيلي، بل اتخذ منحى أكثر تنوعا، من خلال توسيع قنوات التواصل والتنسيق مع عدد من القوى الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، استقبل الفريق أول محمد بريظ، بين 24 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، صلاح الدين النمروش، حيث تناولت المباحثات سبل تطوير التعاون العسكري، وتعزيز برامج التكوين، وتبادل الخبرات والتجارب.

وفي اليوم نفسه، عقد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، مباحثات مع عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، أبراهام حمادة، تناولت آفاق تطوير التعاون في إطار خارطة الطريق الدفاعية المغربية الأمريكية، الموقعة في أبريل والممتدة إلى سنة 2036. ويكتسي هذا المسار أهمية بالنظر إلى موقع الولايات المتحدة ضمن شبكة الشراكات الاستراتيجية للمغرب، وما تتيحه من فرص للتعاون في مجالات التحديث والتجهيز والتكوين العسكري. أما على المستوى الأوروبي، فقد شكل يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري محطة جديدة في تنويع الشراكات الدفاعية، بعدما وقع لوديي والسفير الألماني بالمغرب، كريستيان هيلدت، إعلان نوايا مشتركا يرسم إطارا للتعاون في مجالات التكوين والتدريب والتمارين العسكرية والتسليح وتحديث القوات المسلحة والصناعة الدفاعية. وتكشف هذه التحركات عن رغبة مغربية في عدم حصر التعاون العسكري ضمن محور واحد، بل بناء شبكة متعددة الأطراف تتيح الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المختلفة، وتوفر هامشا أوسع للمناورة في تدبير الاحتياجات الدفاعية، خصوصا في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها البيئة الأمنية الإقليمية والدولية.

موريتانيا.. عمق أمني مباشر في حسابات الرباط

بموازاة الانفتاح على الشركاء الدوليين، احتفظ التعاون العسكري المغربي الموريتاني بمكانة خاصة في أجندة نونبر، إذ شهد الشهر سبع زيارات عسكرية متبادلة، تناولت مجالات التكوين العسكري والقيادة والأركان والتعاون البحري.ولا تنبع أهمية هذه اللقاءات من بعدها المؤسساتي والعسكري فحسب، بل ترتبط أيضا بالاعتبارات الجغرافية والأمنية التي تجعل من موريتانيا شريكا أساسيا في محيط الصحراء. فالتحديات المرتبطة بمراقبة الحدود، وتأمين المجال الصحراوي، والتعامل مع التحولات الميدانية، تفرض مستوى متقدما من التنسيق بين الرباط ونواكشوط.ومن هذا المنظور، تكتسب الاتصالات الثنائية بشأن الوضع الحدودي بعد توقف عمليات «المينورسو» دلالة إضافية، لأنها تضع التعاون العسكري في سياق يتجاوز تبادل الزيارات والبرامج التدريبية إلى تنسيق المصالح الأمنية في منطقة تتسم بحساسية استراتيجية خاصة.

تحركات متوازية.. بين تحصين الجبهة الجنوبية وإعادة بناء القوة الدفاعية

تسمح قراءة مجمل التحركات المغربية خلال الأسابيع الأربعة الأولى التي أعقبت توقف عمليات «المينورسو» برصد مسارين استراتيجيين متوازيين، وإن كانا متداخلين في أهدافهما ومرتكزاتهما.يتعلق المسار الأول بإعادة ترتيب منظومة اليقظة الأمنية في الأقاليم الجنوبية، من خلال توجيهات ملكية واضحة، وتشديد الإجراءات الميدانية، وتعزيز التنسيق مع موريتانيا، ومواكبة الانسحاب الأممي بما يضمن استمرار التدبير المؤسساتي والأمني للمرحلة الانتقالية. أما المسار الثاني، فيتجه نحو تقوية البنية الدفاعية للمملكة عبر تنويع الشراكات العسكرية، وتطوير القدرات التكنولوجية، وتعبئة الموارد المالية، وإرساء صناعة دفاعية وطنية قادرة على الاستجابة لجزء مهم من حاجيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. واللافت في هذا الحراك أن المغرب لم يفصل بين مقتضيات الأمن الآني ومتطلبات بناء القوة على المدى المتوسط والبعيد؛ فبينما ركزت التوجيهات الصادرة في بداية نونبر على حماية الوحدة الترابية وضمان الاستقرار في الأقاليم الجنوبية، شهد النصف الثاني من الشهر تسارعا في القرارات المرتبطة بالتصنيع الدفاعي وتوسيع التعاون العسكري الدولي.

وبذلك، لا تبدو التحركات المسجلة مجرد رد فعل ظرفي على انتهاء ولاية بعثة أممية، بقدر ما تعكس توجها نحو إعادة صياغة بعض مرتكزات السياسة الدفاعية المغربية، بما يجمع بين رفع الجاهزية الميدانية، وتحصين الشراكات الاستراتيجية، وتقليص الاعتماد الخارجي في مجال التجهيز العسكري.وفي المحصلة، تتجه الرباط إلى التعامل مع مرحلة ما بعد «المينورسو» بمنطق مزدوج: الحفاظ على الاستقرار والتمسك بوقف إطلاق النار من جهة، والاستعداد لمختلف الاحتمالات الأمنية وتعزيز أدوات الردع والاعتماد الدفاعي الذاتي من جهة أخرى. وهي معادلة تجعل من نونبر الجاري محطة كاشفة عن انتقال السياسة الدفاعية المغربية من تدبير التحديات الميدانية المباشرة إلى مقاربة أوسع تربط أمن المجال الترابي ببناء القوة العسكرية والصناعية للمملكة.