تقرير: هل استبقت الجزائر الزيارة المرتقبة لماكرون إلى الرباط لإعلان دعم فرنسا للمغرب في قضية الصحراء لإحراج باريس؟

يبدو أن الجزائر عملت إلى استباق الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب، من خلال إصدار وزارة الخارجية بيانا قالت فيه بأن "الحكومة الجزائرية أخذت علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".

https://x.com/i/web/status/1816511855726088435