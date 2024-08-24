قمة "تيكاد" بطوكيو: الجزائر تفرض حضور البوليساريو واليابان تؤكد على عدم اعترافها بالجبهة

رغم أن طوكيو حددت في وثيقة رسمية من البعثة اليابانية لدى الاتحاد الأفريقي، أُرسلت إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي في 19 أغسطس/آب من عام 2022، أن الدول التي تلقت دعوة موقعة من رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو والرئيس التونسي قيس سعيد هي فقط الدول التي تلقت دعوة موقعة من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي قيس سعيد للمشاركة في أعمال قمة "تيكاد" الثامنة، أصرت الجزائر على انتهاك سيادة اليابان من أجل فرض حضور جبهة البوليساريو متخفيا في اسم وفد الجزائر، وما إن قعد على كرسي الإجتماع حتى أخرج يافطة باسم البوليساريو من حقيبته ووضعها على الطاولة، وهو ما اثار استياء لدى المنظمين الذين قاموا بطرد عضو الجبهة من قاعة اجتماع قمة" تيكاد" الثامنة.

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وفي السياق قناة (ميدي 1) في خبر حصري أن "اليابان التي احتضنت، أمس الجمعة، الأشغال التحضيرية للنسخة التاسعة لقمة ’تيكاد’ الإفريقية- اليابانية، جددت بشكل رسمي عدم اعترافها بجبهة البوليساريو". وأكدت القناة في نشرتها الصباحية، اليوم السبت، أن "الوزير المنتدب الياباني في الشؤون الخارجية، فوكازاوا يوواشي، أكد خلال الجلسة الافتتاحية، أن تسلل البوليساريو إلى هذا الاجتماع لا يغير البثة من موقف اليابان".

وشددت اليابان، على أنها لا توجه الدعوة إلى قمم "تيكاد" إلا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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وفي السياق، تتجنب الجزائر فرض البوليساريو في قمم الاتحاد الأفريقي مع روسيا والصين والولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية. بالمقابل تحاول الجزائر فرض حضور البوليساريو في قمم الشراكة مع اليابان والاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماعات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، قاطعت العديد من الدول العربية القمة بسبب حضور البوليساريو. وقد عقدت آخر دورة لهذا الإطار التعاوني في ديسمبر/كانون الأول من عام 2016 في مالابو بغينيا الاستوائية.