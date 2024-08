قمة "تيكاد" بطوكيو: الجزائر تفرض حضور البوليساريو واليابان تؤكد على عدم اعترافها بالجبهة

رغم أن طوكيو حددت في وثيقة رسمية من البعثة اليابانية لدى الاتحاد الأفريقي، أُرسلت إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي في 19 أغسطس/آب من عام 2022، أن الدول التي تلقت دعوة موقعة من رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو والرئيس التونسي قيس سعيد هي فقط الدول التي تلقت دعوة موقعة من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي قيس سعيد للمشاركة في أعمال قمة "تيكاد" الثامنة، أصرت الجزائر على انتهاك سيادة اليابان من أجل فرض حضور جبهة البوليساريو متخفيا في اسم وفد الجزائر، وما إن قعد على كرسي الإجتماع حتى أخرج يافطة باسم البوليساريو من حقيبته ووضعها على الطاولة، وهو ما اثار استياء لدى المنظمين الذين قاموا بطرد عضو الجبهة من قاعة اجتماع قمة" تيكاد" الثامنة.

