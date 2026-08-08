جمهورية الكونغو الديمقراطية: مقتل ما لا يقل عن 13 مدنياً في هجوم نُسب إلى جماعة مرتبطة بتنظيم "داعش"

قُتل ما لا يقل عن 13 مدنياً يوم السبت في هجوم على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قرب الحدود مع أوغندا. يُنسب الهجوم إلى قوات التحالف الديمقراطية، وهي جماعة متمردة تابعة لتنظيم "داعش" ووفقاً لقادة المجتمع المدني المحليين، استهدف المهاجمون قرية بانانا إيكول، الواقعة قرب مامباسا. وأحرقوا ونهبوا العديد من المنازل قبل الفرار.

وأشارت ماري نويل أنوتان، رئيسة منظمة المجتمع المدني الجديد في الكونغو في مامباسا، إلى أن حصيلة القتلى البالغة 13 قتيلاً لا تزال أولية. ولا يزال العديد من السكان في عداد المفقودين، وتتواصل عمليات البحث في القرى المجاورة.

ويزيد هذا الهجوم الأخير من حدة الأزمة في المنطقة. ويواجه السكان الآن خياراً صعباً: البقاء في أماكنهم رغم العنف أو الفرار إلى مناطق أخرى من المقاطعة، التي تعاني بدورها من تفشٍّ كبير لوباء الإيبولا. وأوضح أحد سكان مامباسا أنه غادر المنطقة إلى بونيا خوفاً من المزيد من الهجمات، مشيراً إلى أن عدداً من جيرانه قد قُتلوا بالفعل. تنشط قوات التحالف الديمقراطي، وهي جماعة مسلحة من أصل أوغندي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019، منذ سنوات عديدة في هذه المنطقة الحدودية. وتُتهم هذه القوات باستمرار بارتكاب مجازر تستهدف المدنيين. ففي يوليو/تموز 2015، قتلت 66 شخصًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم وصفته الأمم المتحدة بأنه "حمام دم". وتواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أنشطة نحو مئة جماعة مسلحة، من بينها حركة 23 مارس، التي تتلقى، وفقًا لكينشاسا وعدد من الدول الغربية، دعمًا من رواندا التي تسيطر على عدة مدن استراتيجية في شرق البلاد.