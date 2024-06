الاعتداء على شقيقة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما على الهواء مباشرة خلال أحداث كينيا

أفادت شبكة "سي إن إن" أن أوما أوباما، الأخت غير الشقيقة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تعرضت للغاز المسيل للدموع على الهواء مباشرة من قبل الشرطة أثناء احتجاجها على مشروع قانون الضرائب المثير للجدل في كينيا في 25 حزيران/يونيو، ووقع الحادث بينما كانت تجري مقابلة مع شبكة سي إن إن.

وقالت أوباما في مقطع فيديو سجله فريق سي إن إن ببث حي ومباشر: "لم أعد أستطيع الرؤية بعد الآن، نحن نتعرض للغاز المسيل للدموع". أوما ناشطة كينية بريطانية، وقد أجرى لاري مادوو من سي إن إن مقابلة معها مع مجموعة من المتظاهرين الشباب عندما تم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع في نيروبي.

https://x.com/i/web/status/1805530529577480694