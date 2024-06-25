الاعتداء على شقيقة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما على الهواء مباشرة خلال أحداث كينيا

أفادت شبكة "سي إن إن" أن أوما أوباما، الأخت غير الشقيقة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تعرضت للغاز المسيل للدموع على الهواء مباشرة من قبل الشرطة أثناء احتجاجها على مشروع قانون الضرائب المثير للجدل في كينيا في 25 حزيران/يونيو، ووقع الحادث بينما كانت تجري مقابلة مع شبكة سي إن إن.

وقالت أوباما في مقطع فيديو سجله فريق سي إن إن ببث حي ومباشر: "لم أعد أستطيع الرؤية بعد الآن، نحن نتعرض للغاز المسيل للدموع". أوما ناشطة كينية بريطانية، وقد أجرى لاري مادوو من سي إن إن مقابلة معها مع مجموعة من المتظاهرين الشباب عندما تم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع في نيروبي.

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وقالت أوباما "أنا هنا لأنني أنظر إلى ما يحدث. الشباب الكينيون يتظاهرون من أجل حقوقهم". وأضافت اوباما:"إنهم يتظاهرون بالأعلام واللافتات".

وتشهد كينيا احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة، مما أدى إلى "الإغلاق الكامل" المخطط له للبلاد.الاحتجاجات التي أشعلها مشروع قانون المالية 2024، حشدت المواطنين تحت شعار "7 أيام من الغضب"، إيذانا بفترة من الاضطرابات المستمرة في البلاد.

من جانبه قال الرئيس ويليام روتو إنه يريد إقامة حوار مع المتظاهرين وأنه "فخور" بهم.وفي الوقت نفسه، أشارت التقارير إلى أن قوات الأمن اختطفت كينيين بارزين، خاصة أولئك الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.