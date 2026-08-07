انتقد المتحدث الوطني باسم حزب "فوكس" الإسباني، خوسيه أنطونيو فوستر، رئيس مدينة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، المنتمي إلى الحزب الشعبي، بسبب ما وصفه بـ"التباكي المستمر" بشأن القاصرين الذين يصلون إلى المدينة، مطالبا إياه بالاستقالة، ومؤاخذا إياه على عدم الدفاع عن إعادتهم إلى المغرب، عوض توزيعهم على أقاليم إسبانية أخرى.

وقال فوستر، في مداخلة إذاعية نقلتها وكالة "أوروبا بريس"، إنه لم يسمع رئيس سبتة "يتحدث عما ينص عليه القانون، وكذلك الأمم المتحدة والاتفاق الثنائي مع المغرب، والذي لا نلتزم به". ودعا إلى إعادة كل قاصر يدخل من المغرب "مع أسرته إلى بلده"، معتبرا أن ذلك ضروري للحفاظ على "هويته وثقافته ودينه ولغته". وأضاف المتحدث باسم "فوكس" أن موقف فيفاس يقوم، على حد تعبيره، على افتراض أن "كل قاصر يأتي يجب أن يوزع على أقاليم إسبانية أخرى". وأعرب، في السياق ذاته، عن أسفه "لعدم إبداء رئيس سبتة معارضة قوية تجاه الحكومة المركزية، متهما إياه بأنه يدافع دائما عن أقصى درجات التعاون مع الحكومة".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، تقدم الفريق البرلماني لحزب «فوكس»، اليوم الجمعة، بمقترح غير ملزم أمام مجلس النواب الإسباني، طالب فيه بإعادة جميع القاصرين المهاجرين غير المصحوبين الذين دخلوا إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضيين إلى المغرب، ووقف نقلهم إلى شبه الجزيرة الإسبانية «فورا».ودعا الحزب إلى تطبيق الاتفاق المبرم بين إسبانيا والمغرب بشأن «التعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير القانونية للقاصرين غير المصحوبين وحمايتهم وإعادتهم المتفق عليها»، والموقع في الرباط في 6 مارس 2007. ويستند الحزب، في مقترحه، إلى المادة الثانية من الاتفاق، التي تنص، بحسب ما أورده، على ضمان «إعادة القاصرين بشكل مؤطر إلى أسرهم أو إلى مؤسسة الرعاية التابعة لبلدهم الأصلي، إلى جانب إعادة إدماجهم اجتماعيا».

وأشار «فوكس» إلى أن عددا من الأقاليم الإسبانية «أعلنت بالفعل رفضها القاطع لتولي هذه المهمة»، معتبرا أن هذا الوضع يعكس، من وجهة نظره، غياب «إرادة حقيقية لإعادة جمع هؤلاء القاصرين مع أسرهم".

وفي السياق أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا ريغو، اليوم الجمعة، من سبتة، ارتفاع عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم المسجلين والملتحقين بنظام الاستقبال في سبتة إلى 1342 قاصرا، في ظل استمرار تداعيات موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي. وأعلنت ريغو إرسال فريق تقني دائم تابع لوزارتها إلى سبتة ابتداء من 16 غشت، بهدف تسريع تحديد هوية القاصرين واستقبالهم، تمهيدا لإحالتهم إلى أقاليم إسبانية أخرى. وأكدت أن الوضع لا يزال "معقدا للغاية"، رغم عودة نظام الاستقبال تدريجيا إلى طبيعته.