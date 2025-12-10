معطيات مروعة: مقتل ما لا يقل عن 60 ألف سوداني في الفاشر خلال الأسابيع الأخيرة

أفادت صحيفة "آيريش تايمز" اليوم (الأربعاء)، نقلاً عن أعضاء في البرلمان البريطاني أُطلعوا على الأمر، بمقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص في مدينة الفاشر السودانية خلال الأسابيع الأخيرة. ولم يُعرف بعد العدد النهائي للضحايا في المجزرة التي وقعت في المدينة، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، بينما لا يزال أكثر من 150 ألف شخص في عداد المفقودين.

صور الأقمار الصناعية التي تم توزيعها تظهر أن عاصمة إقليم شمال دارفور، التي سقطت في أيدي الميليشيات في أكتوبر الماضي، تحولت إلى "مسلخ" للبشر، وذلك بعد تقديرات بأن ميليشيا "قوات الدعم السريع" قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص. وفقًا للتوثيقات، تراكمت العديد من الجثث في شوارع المدينة ودُفن الكثيرون في مقابر جماعية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، شوهدت أيضاً حُفَر حرق في أنحاء مدينة الفاشر.

وصف خبراء حقوق الإنسان مدينة الفاشر بأنها "ربما أسوأ جريمة حرب في الحرب الأهلية السودانية، التي اتسمت بالفعل بفظائع جماعية وتطهير عرقي".

بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، أفادت وكالة أسوشيتد برس بمقتل مئات الأشخاص، بينهم مرضى، في مستشفيات الفاشر على يد المتمردين. وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن هذه الأحداث المروعة وقعت، من بين أمور أخرى، في مستشفى الولادة السعودي، مضيفًا أنه "مصدوم بشدة" من الحادث.