رئيس أركان الجيش الجزائري:"الجزائر مستهدفة من قبل بعض دول الجوار والقوى العالمية بسبب مواقفها الدبلوماسية"

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الجنرال سعيد شنقريحة، في افتتاح ندوة تمحورت حول "الدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول"، أن "الجزائر مستهدفة من قبل بعض دول الجوار والقوى العالمية بسبب مواقفها الدبلوماسية" مما أسماه بـ "القضايا العادلة من جهة، ومحاولات الدول المعادية الرامية إلى السيطرة على الموارد الطبيعية للجزائر من جهة أخرى".

وقال شتقريحة إن "القوى الحالية والصاعدة تتنافس من أجل بسط نفوذها وإحكام سيطرتها على موارد وثروات دول الجنوب"، وحذر من"شبكات التواصل الاجتماعي، التي توصف بتقنيات الحرب من الجيل الخامس، والتي يمكن استغلالها" وتابع"أخطر أشكال الحرب على عقول الشعوب واستقرار الدول"وندد"بالممارسات الخبيثة التي تعتمدها في الآونة الأخيرة الأطراف الحاقدة على الجزائر، بسبب ثباتها على مواقفها وقرارها السيادي ومساندتها للقضايا العادلة في العالم".

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جاءت تصريحات شنقريحة أمام جمهور ضم الوزير الأول وأعضاء الحكومة، ومستشاري الرئيس الجزائري، وعلى رأسهم بوعلام بوعلام الكاتب العام لرئاسة الجمهورية، وكذا ضباط كبار من مختلف وحدات الجيش، دعا سعيد شنقريحة إلى "التصدي الفاعل للمخططات المعادية التي تستهدف الجزائر".

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وأظهر شنقريحة خلال هذه الندوة خريطة الجزائر وسط جيرانها الستة في شمال إفريقيا والساحل، على خلفية شعارات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك، ويوتوب، وتيك توك، إلخ)، وعرض هذه الأخيرة على أنها الأسلحة "الأكثر خطورة التي تواجهها الجزائر في جوارها المباشر".