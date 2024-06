رئيس أركان الجيش الجزائري:"الجزائر مستهدفة من قبل بعض دول الجوار والقوى العالمية بسبب مواقفها الدبلوماسية"

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الجنرال سعيد شنقريحة، في افتتاح ندوة تمحورت حول "الدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول"، أن "الجزائر مستهدفة من قبل بعض دول الجوار والقوى العالمية بسبب مواقفها الدبلوماسية" مما أسماه بـ "القضايا العادلة من جهة، ومحاولات الدول المعادية الرامية إلى السيطرة على الموارد الطبيعية للجزائر من جهة أخرى".

وقال شتقريحة إن "القوى الحالية والصاعدة تتنافس من أجل بسط نفوذها وإحكام سيطرتها على موارد وثروات دول الجنوب"، وحذر من"شبكات التواصل الاجتماعي، التي توصف بتقنيات الحرب من الجيل الخامس، والتي يمكن استغلالها" وتابع"أخطر أشكال الحرب على عقول الشعوب واستقرار الدول"وندد"بالممارسات الخبيثة التي تعتمدها في الآونة الأخيرة الأطراف الحاقدة على الجزائر، بسبب ثباتها على مواقفها وقرارها السيادي ومساندتها للقضايا العادلة في العالم".

