نيجيريا: الولايات المتحدة شنت غارات جوية جديدة على مواقع لمتطرفين

أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة شنت غارات جوية جديدة على مواقع لمتطرفين في نيجيريا"، مؤكدةً على" استمرار الهجوم الذي شنته واشنطن يوم عيد الميلاد، وتستهدف هذه العمليات جماعات تابعة لتنظيم ’داعش’، تنشط في شمال غرب البلاد، وهي منطقة تعاني باستمرار من أعمال عنف دامية".

وتُعد هذه المرحلة الجديدة من التدخل الأمريكي جزءًا من استراتيجية هجومية أكثر شمولًا قررها الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن مسؤوليته علنًا عن هذه العمليات. وصرح قائلًا: "لقد حذرت هؤلاء الإرهابيين من أنهم سيدفعون ثمنًا باهظًا إذا لم يوقفوا مذبحة المسيحيين"، مُتبنيًا بذلك موقفًا متشددًا ضد الجماعات الجهادية العاملة في غرب إفريقيا.

ووفقًا للسلطات النيجيرية، دمرت القصفات الأخيرة عدة مبانٍ يستخدمها المتطرفون، إلا أنه لم تتوفر أرقام دقيقة للخسائر البشرية على الفور.

ويوم الخميس المنصرم، يوم عيد الميلاد، كان الجيش الأمريكي قد استهدف بالفعل مواقع تابعة لمقاتلين مرتبطين بتنظيم "داعش"، مما يُشير إلى تصعيد كبير للالتزام العسكري الأمريكي في المنطقة. تتهم واشنطن هذه الجماعات بالمسؤولية عن هجمات متكررة ضد المدنيين، ولا سيما المجتمعات المسيحية، في ظل بيئة أمنية هشة أصلاً.

وتواجه نيجيريا تمردات جهادية منذ أكثر من عقد، أبرزها تمرد جماعة بوكو حرام والفصائل التي تدّعي ولاءها لتنظيم "داعش"، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين. وتتعاون السلطات النيجيرية بانتظام مع شركائها الدوليين في محاولة لكبح هذا الخطر.