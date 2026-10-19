"للقاء يسوع".. إدانة زعيم طائفة في كينيا بتجويع 190 طفلًا حتى الموت

زعيم طائفة يوم القيامة في كينيا، بول ماكنزي، أُدين اليوم (الاثنين) بقتل 191 شخصًا، جميعهم باستثناء واحد أطفال. ماكنزي أمر أعضاء طائفته بتجويع أطفالهم وأنفسهم حتى الموت لكي "يلتقوا بيسوع". عقيدته حول يوم القيامة نصّت على أن التعليم مُحرَّم وأن الطب الحديث يُعتبر "شرًا".

تسعة وعشرون قائدًا آخر من الطائفة المتطرفة التي تُدعى "البشائر السارة" أُدينوا أيضًا بالقتل. جميعهم أنكروا التهمة، وادعوا مرارًا وتكرارًا أنه لم يُجبر أحد على الموت.

خلال تلاوة الحكم، التي استمرت حوالي ثماني ساعات، أشارت القاضية ديانا موتشاتشا إلى أن أعضاء الطائفة كانوا يعتبرون ماكنزي "بوق يسوع". من الشهادات التي أُخذت في المحكمة تظهر سلسلة إساءات مروعة: أحد أعضاء الطائفة السابقين شهد أن ماكنزي أمر بضرب وركل من يرفض الصيام، من أجل "إجباره على الوصول إلى الجنة".

شاهدة أخرى وصفت كيف تم منع امرأة أنجبت طفلاً من إرضاعه، فمات نتيجة لذلك بعد 12 يوماً فقط، بينما أُمر أمه بالاستمرار في الصيام حتى ماتت بسببه. وقد سُمِّيت طقوس الدفن الجماعية في قلب غابة شاكااهولا، حيث كانت الجماعة تعمل، "حفلات زفاف" أمام المؤمنين، إذ اعتبروا الموتى أنهم "تزوجوا من يسوع".

كما هو معلوم، أثارت القضية صدمة في العالم عام 2023, وذلك بعد أن اكتشف محققو السلطات في كينيا أكثر من 400 جثة في مقابر جماعية ضحلة وسط الغابة. ووصف الحفارون المحليون الذين جُنّدوا لمهمة الإنقاذ الصعبة مشاهد صعبة لجثث أطفال ورضّع لا تتعدى أعمارهم بضعة أسابيع، حيث دُفن بعضهم وأياديهم وأرجلهم مقيدة.

على الرغم من قرار المحكمة والأدلة الصادمة، واصل مكينزي وشركاؤه الإدعاء بأنهم أبرياء وأنه لم يُجبر أي شخص على الموت. من جهة أخرى، لا يزال مكينزي وعشرات من أتباعه يواجهون سلسلة طويلة من المحاكمات الإضافية بتهم خطيرة تتعلق بالإرهاب، والتطرف الديني، وحرمان الأطفال من التعليم.

من المتوقع أن يصدر الحكم في تهمة القتل الخطير في السادس من نوفمبر.