السلطات المغربية تعتقل خلية متطرفة كانت على وشك تنفيذ عملية تفجيرية

أعلنت السلطات المغربية اليوم عن احباط مخطط "إرهابي وشيك" حيث كان المشتبه بهم في مرحلة التجهيز لتنفيذ عملية تفجيرية، وفي إطار ذلك اعتقلت في ساعات مبكرة من صباح اليوم أربعة عناصر متطرفة وذلك بناء على معلومات استخباراتية وفرتها "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".

وبحسب البيان الصادر شارك بالعملية عدد من الأجهزة الأمنية، حيث اعتقلوا الأربعة المنتمين لتنظيم "داعش" المتطرف،ويبلغون من العمر 26 و29 و31 و35 سنة، وكانوا ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد، وبينهم ثلاثة أشقاء.

وذكر المصدر الأمني أن العملية نفذين في مكانين مختلفين، وتم الكشف عن المتفجرات من قبل عناصر الفرقة السينوتقنية التي تضم الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في رصد المتفجرات والعبوات الناسفة، إضافة إلى مروحية للدرك الملكي قامت بتمشيط أماكن التدخل من الأعلى، كانت تحمل قناصة محترفين.

https://x.com/i/web/status/1883486578129179131