السلطات المغربية تعتقل خلية متطرفة كانت على وشك تنفيذ عملية تفجيرية

أعلنت السلطات المغربية اليوم عن احباط مخطط "إرهابي وشيك" حيث كان المشتبه بهم في مرحلة التجهيز لتنفيذ عملية تفجيرية، وفي إطار ذلك اعتقلت في ساعات مبكرة من صباح اليوم أربعة عناصر متطرفة وذلك بناء على معلومات استخباراتية وفرتها "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".

وبحسب البيان الصادر شارك بالعملية عدد من الأجهزة الأمنية، حيث اعتقلوا الأربعة المنتمين لتنظيم "داعش" المتطرف،ويبلغون من العمر 26 و29 و31 و35 سنة، وكانوا ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد، وبينهم ثلاثة أشقاء.

وذكر المصدر الأمني أن العملية نفذين في مكانين مختلفين، وتم الكشف عن المتفجرات من قبل عناصر الفرقة السينوتقنية التي تضم الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في رصد المتفجرات والعبوات الناسفة، إضافة إلى مروحية للدرك الملكي قامت بتمشيط أماكن التدخل من الأعلى، كانت تحمل قناصة محترفين.

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وضبطت القوات خلال المداهمة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومجموعة كبيرة من القنينات تضم سوائل ومساحيق كيميائية، وأكياس تضم كمية كبيرة من أسمدة كيمائية، ومادة الكبريت ومسحوق الفحم، وأملاح ومواد مشبوهة، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية ومعدات للتلحيم وأشرطة لاصقة، يشتبه في تسخيرها لتحضير وصناعة المتفجرات، وتم وضعها رهن إشارة خبراء الشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.

ووفقا للبيان قامت الاستخبارات بمراقبة الأربعة منذ مدة ، بعد رصد شريط فيديو يعلن فيه الموقوفون “البيعة والولاء” لتنظيم “داعش”، مع التعهد بارتكاب أعمال أنشطة عدائية وشيكة، ووفقا للتحريات ارتاد الأربعة أربعة محلات لبيع العقاقير بمنطقة حد السوالم، اقتنوا منها مواد كيميائية أولية تدخل في صناعة المتفجرات، قبل أن يعمدوا لتخزينها بمنزل أحدهم وتحضيرها للقيام بعمليات تجريبية لصناعة الأجسام المتفجرة.

في حين رصدت الاستخبارات ان اثنين منهما أجروا زيارات استطلاعية بمواقع وأوقات مختلفة، وثقوا خلالها العديد من الأهداف المحتملة لمخططاتهم، وأشار البيان الى ان المشتبه بهم كانوا ينوون تنفيذ عمليات عدائية باستخدام مواد متفجرة، قبل الالتحاق بمعسكرات تنظيم “داعش” في منطقة الساحل.