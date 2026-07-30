فوضى على سواحل المغرب.. آلاف المهاجرين يحاولون اقتحام الحدود نحو إسبانيا

شهدت مدينة سبتة، الجيب الإسباني في المغرب، صباح الخميس حالة من الفوضى، بعد محاولة آلاف الأشخاص دخول الأراضي الإسبانية. وقد أدى هذا الحادث إلى تفاقم أزمة الهجرة الحادة التي تواجهها إسبانيا على حدودها الجنوبية مع المغرب.

في البداية حاول الآلاف عبور الحدود سيرًا على الأقدام على اليابسة، ثم سباحة حول كاسر الأمواج الذي يحدد الحدود. الحدث الذي جرى فجرًا بمستوى معتدل نسبيًا مع عشرات الأشخاص الذين دخلوا سباحة، خرج عن السيطرة في ساعات الظهر.

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وفقًا للتقارير، المهاجرون، ومعظمهم من أصول إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب، مارسوا ضغطًا كبيرًا على الأسوار والسواحل. استغلوا ظروف الطقس والبحر لعبور السباحة، بقوارب مطاطية صغيرة، وحتى من خلال اقتحام الأسوار الحدودية التي تفصل بين المغرب والأراضي الإسبانية.

المدينة ذات الحكم الذاتي سبتة، التي حجمها ومواردها محدودة جداً، تتواجد على شفا الانهيار. مراكز الاستقبال والإيواء المؤقتة للمهاجرين مكتظة بالكامل وتجاوزت منذ فترة طويلة قدرتها القصوى. السلطات المحلية تجد صعوبة في توفير الطعام، الملابس والرعاية الطبية لمئات الوافدين الجدد.

بموازاة ذلك، هناك ضغط غير مسبوق على قوات الأمن. تم استدعاء الحرس المدني والشرطة المحلية بقوات معززة على طول الشريط الساحلي والحدود بأكملها. تستخدم القوات وسائل لتفريق المظاهرات ودوريات بحرية مكثفة لمنع المزيد من عمليات العبور، ولكن الضغط الشديد يصعّب السيطرة الكاملة على المنطقة.

الحكومة المحلية في سبتة غضبت ودعت الحكومة المركزية في إسبانيا إلى التدخل الفوري، إرسال تعزيزات عسكرية وشرطية إضافية، والعمل على الإجلاء السريع للمهاجرين إلى البر الرئيسي (شبه الجزيرة الإيبيرية) من أجل تخفيف الضغط عن المدينة.

خلفية: نقطة احتكاك متفجرة

المدينتان سبتة ومليلية هما المنطقتان الأوروبيتان الوحيدتان الواقعتان في قارة أفريقيا والتي تسيطر عليها إسبانيا، وتقعان في المغرب. وبسبب ذلك، تشكلان وجهة رئيسية وقناة دخول مرغوبة لآلاف المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

الموجة الحالية تأتي في ظل التوتر المستمر حول إدارة حدود الهجرة والتنسيق الأمني بين إسبانيا والمغرب. السلطات في إسبانيا تخشى أنه إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة بشكل فوري، فقد تحمل الأيام المقبلة موجات إضافية ستشل تمامًا الحياة المدنية في الجيب.

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز صرّح في ردّه قائلاً: "حكومة إسبانيا ملتزمة بالكامل بتقديم ردّ فوري على الوضع في سبتة. نحن نجنّد جميع الموارد اللازمة، ونعمل مع السلطات في المغرب والسلطات الدولية، ونحضّر الخطوات المطلوبة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن. لقد أبلغت بذلك لتوي الرئيس خوان ليبرا. هذا هو الوقت لبناء حلول، بروح المسؤولية والتعاون."