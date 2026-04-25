تفاصيل صادمة: خمس فيلات تنهي حياة صياد حيوانات برية شهير

أرني دوسيو، صاحب معمل نبيذ من كاليفورنيا يبلغ من العمر 75 عامًا والمعروف بحبه لصيد الحيوانات البرية ("Big Game"), قُتل قبل حوالي أسبوع خلال رحلة صيد في الغابون. دوسيو، البالغ من العمر 75 عامًا والذي كان يمتلك مجموعة رائعة من جوائز الصيد من جميع أنحاء العالم، وصل إلى الدولة الأفريقية بهدف صيد ظبي من نوع دويكر ذو الظهر الأصفر. خلال التتبع داخل غابة مطيرة كثيفة، تعرض دوسيو ودليله المرافق لمواجهة مميتة مع مجموعة من خمس فيلات غابة كنّ يرافقن صغيرهن.

وفقًا للتقارير، ضعف الرؤية في الغابة منع الاثنين من ملاحظة الحيوانات حتى لحظة اللقاء المصيري. إناث الفيلة، اللواتي شعرن بالخطر يهدد صغارهن، هاجمن الصيادين على الفور. بينما تمكن الدليل المهني من النجاة من الهجوم مع إصابات خطيرة، دوسيو دُهس من قبل الحيوانات العملاقة وقُتل في المكان.

كان دوسيو شخصية معروفة في مجتمع الصيادين في الولايات المتحدة، وكان معتادًا على تنظيم رحلات صيد مرخصة ومكلفة في جميع أنحاء العالم. إلى جانب هذا النشاط، كان منخرطًا في حياة المجتمع في مدينة لودي (Lodi) بكاليفورنيا، وشارك في نشاطات خيرية واسعة. السفارة الأمريكية تعمل الآن على إعادة جثمانه إلى بلاده لدفنه، حيث تنتظره زوجته وولداه اللذان يديران أعمال النبيذ العائلية.

الحدث يثير مجددًا النقاش العام حول رياضة الصيد في أفريقيا، التي تجذب إليها سياحًا ذوي إمكانيات، لكنها تثير الكثير من الانتقادات من قبل منظمات الحفاظ على الطبيعة. تعتبر الغابون من آخر معاقل فيلة الغابات في العالم، مع عدد يقدر بحوالي 95,000 فرد. وفاة دوسيو تأتي بعد حادثة مشابهة من العام الماضي، حيث قُتل صياد أمريكي آخر على يد جاموس في جنوب أفريقيا خلال نشاط مماثل.