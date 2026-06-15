كشف وزير الخارجية جدعون ساعر اليوم (الاثنين) أنه التقى في أكتوبر من العام الماضي مع رئيس أرض الصومال عبدرحمن محمد عبد الله في وزارة الخارجية في القدس، حيث نسجا العلاقات بين البلدين، حتى قبل الاعتراف العلني لإسرائيل بأرض الصومال: "سأظل فخورًا دائمًا بالشرف الذي حظيت به في كتابة الصفحات الأولى لقصة علاقتنا، وأنا واثق بأن هذه الشراكة ستستمر وتقوى".

أضاف وزير الخارجية ساعر شاكرا رئيس صوماليلاند على افتتاحه سفارة صوماليلاند في القدس: "أنا أؤمن أن دولًا أخرى ستفعل ذلك أيضًا في المستقبل القريب. بالفعل هناك تحديات في بناء العلاقات بين إسرائيل وصوماليلاند. للأسف هناك كثيرون يحاولون إفشالها - لكنهم لن ينجحوا". وردًا على ذلك، أشاد رئيس صوماليلاند بالوزير على "دوره الهام في تعزيز العلاقات بين البلدين".

كما هو معروف، في ديسمبر الماضي أتاحت وزارة الخارجية للنشر أنه كجزء من الاتصالات السرية المكثفة التي جرت منذ عدة أشهر بين إسرائيل وصوماليلاند، وصل رئيس صوماليلاند في زيارة سرية إلى إسرائيل في شهر أكتوبر، حيث التقى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس الموساد دادي برنياع.

كما قالوا في وزارة الخارجية إن وزير الخارجية غدعون ساعر قاد طوال أشهر اتصالات سرية مع صوماليلاند، وخلالها التقى عدة مرات بوفد الرئيس عبد اللهي.