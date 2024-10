"دعا إلى تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو": هل فشل ستيفان دي ميستورا في تدبير ملف الصحراء؟

هل فشل المبعوث الشخصي للأمين العام للمنظمة الأممية إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا في تدبير ملف الصحراء؟، يأتي هذا السؤال بعدما أفادت تقارير دولية تفيد بأن ستيفان دي ميستورا قريبٌ من تقديم استقالته كمبعوث شخصي للأمين العام للمنظمة الأممية إلى الصحراء، بعد وصوله إلى الباب المسدود بخصوص هذا النزاع، فيما ردت خارجية الولايات المتحدة على دي ميستورا قائلة: "موقفنا ثابت من مغربية الصحراء"

https://x.com/i/web/status/1847277403103547760 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

فيما تحدثت مصادر تحليلة أن ستيفان دي ميستورا "أعطى مؤشرا جديدا على اقترابه من مغادرة موقعه، بعدما استدعى مقترح تقسيم الصحراء الذي تأكد مُسبقا رفضه"

ورفض المغرب "مقترح" دي ميستورا، حين طرح فكرة "تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو(جزء شمالي خاضع للسيادة المغربية، وجنوبي تقيم فيه جبهة البوليساريو) كحل للنزاع الذي يمتد لأكثر من خمسة عقود، في إحاطة لمجلس الأمن خلف الأبواب المغلقة الأربعاء المنصرم،" حيث قال إن "التقسيم يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من الإقليم، ومن جهة أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف بسيادته عليه دولياً".

https://x.com/i/web/status/1847253839906222212 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ولم يقبل أي من المغرب أو جبهة البوليساريو هذا الاقتراح، بحسب ما أفاد به دي ميستورا خلال الإحاطة. وأوضح أنه على الأمين العام للأمم المتحدة إعادة النظر في جدوى دور مبعوثه إذا لم يتم إحراز تقدم في غضون ستة أشهر.

وكان العاهل المغربي قد عبر، الجمعة المنصرمة، عن رفض المملكة لأي خيار آخر غير الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من أجل حل الصراع الإقليمي حول الصحراء، مذكرا بدعم المنتظم الدولي للطرح المغربي بشكل متزايد.

https://x.com/i/web/status/1847051741822702011 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويبدو الرفض المغربي السريع مفهوما ومتوقعا، في ظل استشعار الربط تقوية مركزها بشكل واضح مؤخرا أمام كل من الجزائر وجبهة البوليساريو داخل أروقة الأمم المتحدة، إذ أصبح الآن عضوان دائمَا العضوية في مجلس الأمن، هما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، يعترفان بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية بشكل صريح.

https://x.com/i/web/status/1847287553252016427 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

جدير بالذكر أن مُقترح التقسيم، لم يحظ بموافقة المغرب، حتى عندما طرحه المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر عام 2001، ووافقت عليه الجزائر وجبهة البوليساريو، بما سمي بـ"الحل الثالث" الذي يقصد بسيادة المغرب على ثلثي الصحراء مقابل إقامة ما يسمى الجمهورية الصحراوية على الثلث المتبقي، والذي لن تكون له أي حدود برية مع الجزائر".

وكان المغرب، بعد طرح مقترح التقسيم ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، كوفي عنان، بتاريخ 19 فبراير/ شباط من عام 2002، قد أورد أنه "يرفض رفضا مطلقا أي توجه يستهدف تقسيم الصحراء"، وذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون آنذاك، محمد بن عيسى، الذي شدد على أن هذا الموضوع "غير قابل للمناقشة مهما كانت الظروف".