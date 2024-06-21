ضمن تغييرات شملت 15 منصبا: المغرب يعين قنصلين جديدين في الجزائر وتونس

أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان، اليوم الجمعة، أنها عينت الدبلوماسي مصطفى رزوق، قنصلا جديدا للمملكة في الجزائر العاصمة، والدبلوماسي حسن أملول كقنصل عام للمملكة بتونس العاصمة، على الرغم من أن المغرب لا زال إلى الآن لم يُعد سفيره إلى تونس، حسن طارق، بعدما استدعاه في أغسطس/أب من عام 2022. وسيشرعا في مهامهما بشكل رسمي ابتداء من فاتح سبتمبر/ايلول المقبل.

وكانت الرباط قد استدعت سفيرها من تونس إثر دعوة هذه الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للمشاركة في القمة الإفريقية اليابانية على الرغم من عدم قبول طوكيو بذلك، ثم استقبالِه رسميا من طرف الرئيس قيس سعيد بمطار قرطاج.

يأتي ذلك ضمن تعيينات جديدة همت 14 مركزا قنصليا، يأتي في خضم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر الموسومة بقطع الأخيرة لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب منذ عام 2021

وسيبدأ القناصل أعمالهم انطلاقا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، شأنه شأن معاد ابريز، القنصل العام للمملكة في العاصمة البريطانية لندن، وسعد بندورو المعين في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والحسن أبو درار، قنصل المغرب الجديد في نواذيبو بموريتانيا، وعبد الصمد تجرامت المعين في تورنتو بكندا، وعُين المصطفى مُبجل قنصلا عام في دين بوش بهولندا، وسعاد السليماني قنصلة عامة بالعاصمة الإيطالية روما، كما عُين محمد بيد الله على رأس القنصلية المغربية في طورينو الإيطالية.

وشملت التعيينات الجديدة مجموعة من قنصليات إسبانيا، ويتعلق الأمر بدنيا الدليرو على رأس القنصلية المغربية في إشبيلية، وسمية الفاتحي في ألميريا، ومحمد الشباري في بيلباو، إلى جانب قنصليات المغرب في فرنسا حيث عيّنت نزهة الساهل في بوردو، وعبد الرحمن فياض في كولومب، وسمية البحاميدي في مونبوليي.