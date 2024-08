المغرب يطلق الأحد الوشيك مناورات عسكرية قبالة سواحل الصحراء، لـ"مراقبة الحدود البحرية وبسط النفوذ"

ابتداء من الأحد الوشيك، ستطلق القوات المسلحة الملكية المغربية، مناورات عسكرية في المحيط الأطلسي، قبالة سواحل الصحراء، وستستمر إلى غاية نهاية العام الجاري، حيث ستخوض القوات المغربية تداريب عديدة باستخدام الذخيرة الحية.

وتثير المناورات العسكرية البحرية التي سيطلقها المغرب في سواحل الصحراء على مقربة من جزر الكناري، قلق المسؤولين الكناريين، وقد طالبوا مؤخرا من مدريد لتوضيح الأمر، وقد خرجت وزارة الخارجية الإسبانية بتطمينات تؤكد على أن تلك المناورات ستُجرى في مساحات بحرية بعيدة عن الحدود البحرية لجزر الكناري.

