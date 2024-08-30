المغرب يطلق الأحد الوشيك مناورات عسكرية قبالة سواحل الصحراء، لـ"مراقبة الحدود البحرية وبسط النفوذ"

ابتداء من الأحد الوشيك، ستطلق القوات المسلحة الملكية المغربية، مناورات عسكرية في المحيط الأطلسي، قبالة سواحل الصحراء، وستستمر إلى غاية نهاية العام الجاري، حيث ستخوض القوات المغربية تداريب عديدة باستخدام الذخيرة الحية.

وتثير المناورات العسكرية البحرية التي سيطلقها المغرب في سواحل الصحراء على مقربة من جزر الكناري، قلق المسؤولين الكناريين، وقد طالبوا مؤخرا من مدريد لتوضيح الأمر، وقد خرجت وزارة الخارجية الإسبانية بتطمينات تؤكد على أن تلك المناورات ستُجرى في مساحات بحرية بعيدة عن الحدود البحرية لجزر الكناري.

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وتُعتبر هذه المناورات هي الثانية من نوعها قبالة سواحل الصحراء، حيث كانت القوات المغربية قد أجرت تداريب عسكرية في نفس المنطقة لعدة أسابيع ابتداء من مايو/أيار المنصرم، وذلك مباشرة بعد رفض المحكمة الأوروبية طعنا تقدمت به المفوضية الأوروبية بشأن استئناف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بما يشمل إقليم الصحراء.

وفي السياق قال الخبير العسكري، محمد شقير، في حديث مع موقع "الصحيفة" الإخباري المغربي، بأن "هذه المناورات تأتي في إطار مراقبة مجاله البحري بعد ترسيم حدوده البحرية بمحاذاة الجزر الكناري، وستمتد هذه المناورات لتشمل كل من أكادير والعيون والداخلة".وأضاف "هذه المناورات تعكس رغبة السلطات المغربية في بسط نفوذها على هذه المناطق لحمايتها من كل أشكال الصيد الجائر من طرف السفن الأجنبية، كما تم مؤخرا من خلال اقتياد سفينة تركية كانت تقوم بالصيد بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى التصدي لأية محاولة لتسلل قوات معادية تنتمي للبوليساريو غيرها".

وأشار شقير إلى أن "هذه المناورات العسكرية قبالة سواحل الصحراء، تجعل المغرب يُكرس سيادته على مجاله البحري وفي نفس الوقت إظهار أن المملكة أصبحت قوة بحرية أطلسية، الشيء الذي أعلن عنه العاهل المغربي حول ضرورة تأهيل الشريط الأطلسي الصحراوي من خلال إنجاز أكبر ميناء بالداخلة وتأسيس أسطول بحري والاعلان عن المبادرة الأطلسية".

وتنضاف هذه المناورات البحرية، إلى العديد من المناورات العسكرية التي أصبحت تجريها القوات المغربية على مدار العام خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بهدف "صقل المغرب تجربة قواته العسكرية والاستفادة من التجارب العسكرية للدول المشاركة، كالولايات المتحدة أو بعض الدول الأوربية"، وفق محمد شقير.