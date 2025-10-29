تقرير: الدولة العربية التي تدعم قوات الدعم السريع السودانية

نفذت قوات الدعم السريع (RSF) المتمردة في السودان مجزرة واسعة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، استمرت لمدة 72 ساعة متواصلة. وفقاً للتقارير، قتل أكثر من 2,000 مدني بشكل وحشي، فيما تم تداول مقاطع فيديو مروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر الجثث الملقاة على الأرض، بينما يُشاهد مقاتلو الدعم السريع RSF وهم يطاردون المدنيين ويقتلون من تبقى على قيد الحياة.

Sudan News Agency (SUNA) / AFP

في الوقت نفسه، كشف تقرير صادر عن صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد كثفت دعمها العسكري لقوات الدعم السريع في العام الماضي. وبحسب التقرير، قدمت الإمارات مجموعة كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك طائرات مسيرة هجومية، أسلحة خفيفة، مدافع رشاشة ثقيلة، ومعدات عسكرية أخرى، مما ساعد المتمردين في استعادة قوتهم بعد فقدان السيطرة على العاصمة الخرطوم.

وتعتبر هذه الأحداث تصعيداً خطيراً في الحرب الأهلية السودانية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150,000 شخص وتشريد نحو 12 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد. وقد اتهمت إدارة بايدن قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الإبادة الجماعية والاغتصاب، رغم تجاهلها للدور البارز للإمارات في تمويل هذه القوات.

الحرب في السودان تستمر في تدمير البلاد، في وقت تسعى فيه القوى الإقليمية والدولية إلى إيجاد حلول للصراع المستمر الذي يعصف بأحد أكبر وأهم الدول في القارة الإفريقية.