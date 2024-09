الانتخابات الرئاسية في الجزائر: الناخبون مطالبون باختيار رئيسا لقصر المرادية

قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، اليوم السبت، إن "نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم وتستمر إلى غاية السابعة مساء، بلغت 13.11 في المئة، في حين بلغت نسبة المشاركة في الخارج 14.5 في المئة".

وأفاد شرفي، بأن عدد المصوتون بلغ 3078334 ناخب عبر الولايات في حين بلغ في الخارج عدد المصوتين على الساعة الواحدة زوالا( الثالثة مساء بتوقيت القدس) 140015 ناخب بنسة 16.18بالمائة كنسبة مشاركة.

بلغ عدد المسجلين حوالي 23.4 مليون شخص، وعدد المصوتين نحو 1.06 مليون شخص.

