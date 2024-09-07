الانتخابات الرئاسية في الجزائر: الناخبون مطالبون باختيار رئيسا لقصر المرادية

قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، اليوم السبت، إن "نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم وتستمر إلى غاية السابعة مساء، بلغت 13.11 في المئة، في حين بلغت نسبة المشاركة في الخارج 14.5 في المئة".

وأفاد شرفي، بأن عدد المصوتون بلغ 3078334 ناخب عبر الولايات في حين بلغ في الخارج عدد المصوتين على الساعة الواحدة زوالا( الثالثة مساء بتوقيت القدس) 140015 ناخب بنسة 16.18بالمائة كنسبة مشاركة.

بلغ عدد المسجلين حوالي 23.4 مليون شخص، وعدد المصوتين نحو 1.06 مليون شخص.

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وكشف شرفي أن "عدد المصوتين داخل الوطن، حتى الساعة العاشرة صباحا، بلغ مليون و69 ألف و872 ناخب، ما يمثل نسبة 4.56 بالمئة"، وأضاف "عدد المصوتين خارج الوطن، بلغ حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، 125485 ناخب، أي بنسبة 14.50 بالمئة"

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وقال الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، والمرشح الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، عقب الإدلاء بصوته، إن "هذه الانتخابات مفصلية، لأن الفائز بها سيواصل مشواراً مصيرياً بالنسبة للجزائريين والدولة الجزائرية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وبناء ديمقراطية حقة".

بدوره، دعا يوسف أوشيش مرشح جبهة "القوى الاشتراكية"، الناخبين إلى "صناعة المستقبل والتوجه لصناديق الاقتراع، والخروج من ثقافة العزوف واليأس".وأضاف: "الأغلبية الصامتة يمكن أن تكون أغلبية فاعلة، حال تجندت وشاركت في صنع حاضرها ومستقبلها".

من جانبه، دعا عبد العالي حساني شريف، مرشح حركة "مجتمع السلم"، عقب الإدلاء بصوته الانتخابي، الجزائريين إلى "فرض اختياراتهم والتعبير عن رأيهم عبر صناديق الاقتراع".وأشار عبد العالي إلى أن "ارتفاع نسب التصويت من شأنها أن تثبت شرعية الانتخابات، وتؤكد شرعية التلاحم الشعبي مع الرئيس القادم، لأننا في عالم يحتاج لتلاحم قوي بين السلطة والشعب، وإلى ثقة بين الرئيس وشعبه".