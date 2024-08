المغرب: هل سيشمل العفو الملكي معتقلي "حراك الريف" بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب؟

مع اقتراب ذكرى طثورة الملك والشعب"، الذي يخلدها المنغرب كل 20 أغسطس/آب من كل عام، يأمل متتبعو الشأن المغربي أن يطال العفو الملكي معتقلي “حراك الريف” ومعتقلين آخرين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، وبعد أن تلقت الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية بالمغرب العفو الملكي عن عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين بالترحيب والارتياح، معتبرة أنه يشكل صفحة جديدة لانفراج سياسي وحقوقي مهم.

وبدأ الحديث يدور حول أن "العفو الملكي سيشمل قادة الحراك المعتقلين، وهم ناصر الزفزافي وسمير أغيذ ونبيل أحمجيق المحكوم عليهم بـ 20 سنة، ومحمد جلول المحكوم عليه بـ 10 سنوات، إضافة لمحمد الحاكي وزكرياء أضهشور المحكوم عليهما بـ 15 سنة".

وفي الوقت الذي لم يتأكد بشكل رسمي خبر العفو عن معتقلي حراك الريف بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”، تأمل جل الهيئات السياسية والمدنية أن يشكل العفو عن معتقلي حراك الريف خطوة أخرى لتصفية هذا الملف بشكل نهائي.

وكان العاهل المغربي محمد السادس، قد أعلن بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، عفوه على مجموعة من الأسماء المنتمية إلى الصحافة وسبق لها توبعت أمام محاكم المملكة بتهم مرتبطة بالحق العام.

وضمت لائحة المستفيدين من العفو مجموعة من الأسماء على غرار توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى النشطاء رضا الطاوجني ويوسف الحيرش وسعيدة العلمي ومحمد قنزوز؛ وذلك بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة.