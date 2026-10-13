مقتل مصريين في الخرطوم وغارة على عمال الذهب بالسودان.. ماذا يحدث على الحدود؟

قُتل مواطنان مصريان وأُصيب ثالث في هجوم مسلح داخل سوق في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، بالتزامن مع اتهامات وجهتها منظمة حقوقية سودانية إلى القوات الجوية المصرية بالمسؤولية عن غارة أوقعت قتلى وجرحى بين عمال تعدين سودانيين قرب الحدود بين البلدين. وتزامنت التطورات مع إعلان الجيش المصري تنفيذ مرحلة جديدة من حملة تستهدف التنقيب غير القانوني عن الذهب في الصحراء الشرقية، وسط غياب أدلة مستقلة تثبت وجود صلة بين الحوادث أو دوافع سياسية وراء استهداف المصريين.

القاهرة تعلن حملة لمكافحة التنقيب غير القانوني

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أحمد عتمان علي، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، بمشاركة عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وقال المتحدث، في بيان، إن الحملة انطلقت في يونيو/حزيران الماضي، وإنها تستهدف «فرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية»، موضحاً أن المنشآت والقوات المشاركة ألقت منشورات تحذيرية على ما وصفهم بـ«العناصر الإجرامية»، في إطار حماية الأراضي المصرية وثرواتها الطبيعية.

وشدد البيان على عمق العلاقات التي تربط الشعبين المصري والسوداني، سياسياً وشعبياً، مشيراً إلى التعايش السلمي لملايين السودانيين المقيمين في مصر. كما حذّر من تداول معلومات عبر مصادر غير رسمية أو الانسياق وراء ما وصفه بالشائعات والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات بين البلدين.

ولم يتضمن البيان رداً مباشراً على الاتهامات المتعلقة باستهداف عمال التعدين السودانيين، كما لم يشر إلى مقتل المصريين في الخرطوم أو يربط بين الحادثتين والتطورات الأمنية على الحدود.

هجوم مسلح في الخرطوم ودوافع غير معروفة

وبحسب تقارير إعلامية سودانية، أطلق مسلح النار على ثلاثة مواطنين مصريين داخل مطعم في سوق بجنوب الخرطوم، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة الثالث، الذي نُقل إلى مستشفى الفؤاد لتلقي العلاج.

وأفادت التقارير بأن الشرطة طوّقت موقع الحادث وبدأت إجراءات البحث عن المنفذ، في حين لم تتضح هوية المسلح أو دوافعه. ولم تتوافر معلومات مستقلة تشير إلى ارتباط الهجوم بالتوتر المحيط بالغارة على عمال التعدين قرب الحدود المصرية.

ويأتي الحادث في وقت تتزايد فيه حساسية التطورات الأمنية على الحدود بين البلدين، في ظل استمرار الحرب السودانية وتوسع أنشطة استخراج الذهب وتهريبه في بعض المناطق، لكن تزامن الوقائع لا يشكل، بحد ذاته، دليلاً على وجود رابط بينها.

تضارب في حصيلة ضحايا غارة التعدين

وفي شمال السودان، تتواصل تداعيات الغارة التي استهدفت عمال تعدين قرب الحدود المصرية. وقالت شبكة أطباء السودان إن الهجوم أسفر عن مقتل 13 عاملاً على الأقل وإصابة 28 آخرين، بينما أعلنت منظمة «محامو الطوارئ» الحقوقية حصيلة أولية أعلى بلغت 72 قتيلاً، متهمة القوات الجوية المصرية بتنفيذ الضربة، وواصفة الهجوم عبر الحدود بأنه انتهاك للقانون الدولي.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من أعداد القتلى والجرحى أو تحديد الجهة المسؤولة عن الغارة. كما أظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرتها منظمات حقوقية محلية، جثثاً بين الأنقاض وأخرى ملفوفة في أكفان، فيما تحدث عمال عن تعرض المنطقة لقصف جوي، من دون التمكن من التحقق المستقل من الصور أو الروايات المصاحبة لها.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت الحكومة السودانية فتح تحقيق في ملابساته، مشيرة إلى وقوعه في منطقة حدودية بين البلدين. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أساسية للدولة، داعياً إلى التعامل مع الواقعة بجدية لكشف الحقائق وحماية الحدود واحترامها.

وذكرت الحكومة أن اتصالات جرت بين مسؤولين سودانيين ومصريين عقب الحادث، لكنها لم توجه اتهاماً رسمياً مباشراً إلى القاهرة بالمسؤولية عن الضربة.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن شبكة أطباء السودان قولها إن الجهة التي نفذت الهجوم لم تكن معروفة لديها. في المقابل، قال مسؤولان أمنيان مصريان لوكالة «رويترز» إن الغارة استهدفت إنهاء الفوضى على الحدود، ومحاولات مجموعات مصرية وسودانية السيطرة على مناطق للتعدين.

سوابق عسكرية في مناطق التنقيب عن الذهب

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها خلال الأشهر الأخيرة. ففي يونيو/حزيران الماضي، استهدفت غارات جوية مجموعة يُشتبه في تورطها بالتنقيب غير القانوني عن الذهب والتهريب والاتجار بالمخدرات، ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى. وقال مسؤولون عسكريون مصريون آنذاك إن الضربات نُفذت داخل الأراضي المصرية.

وتسلط التطورات الضوء على التعقيدات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالتنقيب غير القانوني عن الذهب في المناطق الحدودية، حيث تتداخل جهود مكافحة التهريب وحماية الموارد الطبيعية مع تداعيات الحرب السودانية وصعوبة ضبط المناطق النائية.

كما تثير الاتهامات المتبادلة والروايات المتباينة بشأن الغارة الأخيرة تساؤلات حول آليات إدارة أمن الحدود والتنسيق بين القاهرة والخرطوم، في وقت لا تزال فيه المسؤولية عن الهجوم محل خلاف، ولم تُعلن نتائج التحقيق السوداني.

اتصال بين وزيري خارجية البلدين

وفي سياق الاتصالات الرسمية، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً بنظيره السوداني محيي الدين سالم، أكد خلاله الجانبان أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحدودها.

وقال عبد العاطي، في منشور على منصة «إكس»، إنه شدد مجدداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، وعلى استمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولم يُعلن ما إذا كان الاتصال قد تناول مقتل المصريين في الخرطوم أو بحث تفاصيل الغارة التي استهدفت عمال التعدين. كما لم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلبات للتعليق على الاتهامات المتعلقة بالهجوم الحدودي.

وفي ظل غياب نتائج معلنة للتحقيق، لا تزال الصلة بين الحوادث الثلاثة غير مثبتة، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه التحقيقات بشأن غارة التعدين، وإلى ما إذا كانت التطورات ستؤثر في التنسيق الأمني والعلاقات بين مصر والسودان.