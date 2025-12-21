إعلان إستقلال القبايل عن الجزائر يفتح الباب أمام تعاون محتمل مع إسرائيل

أعلنت حركة "تقرير المصير في القبائل" (MAK) يوم الأحد 14 ديسمبر عن استقلال إقليم القبائل الكابيليا عن الجزائر خلال مراسم أقيمت في باريس، وأعلن رئيس الحركة ورئيس الوزراء في المنفى، فرحات مهني، عن تأسيس "الجمهورية الفدرالية العلمانية والديمقراطية للكابيليا"، مؤكداً نهاية التبعية التي فرضت على الإقليم منذ أكثر من 150 عاماً.

وأُقيم الحفل في قاعة خاصة بعد أن منعت السلطات الفرنسية إقامته في قصر المؤتمرات في فرساي، وسط تعزيزات أمنية مشددة. حضر المراسم مئات المؤيدين، بينهم بعض الحضور من إسرائيل فيما شهدت باريس احتجاجات ضد الإعلان واتهامات بدعم خارجي للحركة.

ويعتبر المعهد الإسرائيلي للاستراتيجية والأمن أن حركة ماك تمثل شريكاً محتملاً لإسرائيل في "استراتيجية الأطراف الخارجية"، نظراً لرؤيتها الديمقراطية والعلمانية ومعارضتها للإسلام السياسي، مع إمكانية انضمامها مستقبلاً لاتفاقيات التطبيع.

ويقطن إقليم القبائل شرقي الجزائر نحو 3–4 ملايين نسمة من الأمازيغ، ويتميز بهوية ثقافية ولغوية مستقلة. التوترات مع السلطة المركزية تصاعدت بعد أحداث "الربيع الأسود" عام 2001، التي أسفرت عن مقتل 130 محتجاً، وهو ما دفع حركة MAK إلى المطالبة بالاستقلال الكامل، واعتبرت الجزائر الحركة "إرهابية" منذ عام 2021.