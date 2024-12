السلطات المغربية ترفض تسليم معارض مصري إلى القاهرة

رفضت السلطات المغربية تسليم معارض مصري الى بلاده، وذلك بعد أن أفرجت عنه بعد اعتقاله ، في الثالث من نوفمبر الماضي، حين تواجد في مطار الدار البيضاء، بموجب مذكرة طلب تسليم صادر عن الحكومة المصرية، وذلك بعد صدور حكم المؤبد في حقه بمصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة.

ووفقا لما أعلنه مركز الشهاب لحقوق الإنسان فإن المحكمة المغربية قررت في السابع عشر من ديسمبر الجاري الإفراج عن الطبيب عبد الباسط الإمام، والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، وأفيد أيضا أن نجله كان من ضحايا فض اعتصام رابعة في القاهرة خلال صيف 2013.

من جانبه ثمّن مركز الشهاب لحقوق الإنسان قرار السلطات المغربية الصادر بعد عرض ملف الإمام على محكمة النقض المغربية، للنظر في طلب التسليم للسلطات المصرية.

ويشار الى أن زوجته نشرت قبل نحو شهر مناشدة عبر مقطع فيديو انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، طالبت خلالها السلطات في المغرب بالإفراج عن زوجها وعدم ترحيله وتسليمه للسلطات المصرية لتنفيذ حكم المؤبد ، وذلك على خلفية آراءه السياسية.

https://x.com/i/web/status/1857437540225057047