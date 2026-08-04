اتخذت إسبانيا إجراءات أمنية استثنائية على حدود مدينة سبتة مع المغرب، بعدما شهدت المدينة واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في تاريخها، حيث عبر إليها عشرات الآلاف من المهاجرين خلال أيام قليلة عبر البر والبحر.

وبحسب السلطات الإسبانية، دخل نحو 73 ألف مهاجر إلى سبتة منذ بداية الأزمة، قبل أن تتم إعادة معظمهم إلى المغرب خلال عمليات متواصلة نُفذت بالتنسيق بين البلدين، فيما أكدت مدريد أن وتيرة العبور تراجعت بشكل كبير بعد تعزيز الإجراءات الأمنية.

وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار المشهد، نصبت قوات الحرس المدني حاجزًا بحريًا عائمًا بطول 500 متر قبالة شاطئ "التارخال"، أحد أبرز نقاط العبور، في محاولة لإغلاق المسار البحري الذي استخدمه آلاف المهاجرين للوصول إلى المدينة.

عشرات القتلى وأزمة إنسانية

وخلّفت موجة العبور خسائر بشرية كبيرة، إذ أعلنت الحكومة الإسبانية انتشال ما لا يقل عن 67 جثة في الجانب الإسباني، بعد وفاة مهاجرين غرقًا أو اختناقًا ودهسًا خلال محاولات اجتياز الحواجز الحدودية وسط تدافع شديد.

كما تسببت الأعداد الكبيرة التي وصلت خلال فترة زمنية قصيرة بضغط غير مسبوق على المرافق والخدمات في المدينة، وأثارت انتقادات واسعة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، التي اتهمت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بانتهاج سياسة هجرة متساهلة.

حاجز بحري وتعزيزات أمنية

ويتكون الحاجز البحري الجديد من عوامات مثبتة في قاع البحر مع حاجز هوائي يمتد لمسافة نصف كيلومتر، ويهدف إلى منع محاولات العبور سباحة، مع الإبقاء على ممر يسمح بتحرك زوارق الحرس المدني.

ورغم ذلك، حذرت نقابات تمثل عناصر الحرس المدني من أن الحاجز وحده لن يكون كافيًا، مطالبة بإرسال مئات العناصر الإضافيين وتعزيز المراقبة البحرية تحسبًا لمحاولات الالتفاف حوله.

مدريد: شبكات التهريب وراء الأزمة

وترى الحكومة الإسبانية أن موجة العبور جاءت نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها نشاط شبكات تهريب البشر، والأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلدان المهاجرين، إضافة إلى انتشار معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سياسات الهجرة الإسبانية.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا إن السلطات استعادت السيطرة على الوضع خلال وقت قصير، لكنه شدد على أن التعزيزات الأمنية والعسكرية ستبقى في سبتة ما دعت الحاجة، مؤكداً أن المغرب "شريك موثوق" في إدارة الحدود، وأن أجهزة الاستخبارات لم ترصد مؤشرات مسبقة على موجة العبور الجماعية.

تداعيات أوروبية وخلافات سياسية

وأعادت الأزمة ملف الهجرة إلى صدارة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، حيث طالبت 22 دولة بتنسيق أوروبي لحماية الحدود الخارجية، فيما دعت الرئاسة الدورية للاتحاد إلى اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لبحث التطورات.

وفي المقابل، قررت إيطاليا تعليق ترتيبات السفر دون جوازات مع إسبانيا لمدة شهر، وهو ما رفضته مدريد بشدة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تعكس مواقف سياسية أكثر من كونها حلولًا عملية للأزمة.

كما نفت الحكومة الإسبانية وجود علاقة بين موجة العبور وبرنامجها لتسوية أوضاع مئات آلاف المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن البرنامج يقتصر على أشخاص كانوا يقيمون داخل إسبانيا قبل تاريخ محدد، ولا يشمل الوافدين الجدد، في وقت ترى فيه الحكومة أن أزمة سبتة كشفت هشاشة الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي وقدرتها على التحول سريعًا إلى أزمة أمنية وإنسانية وسياسية عابرة للحدود.