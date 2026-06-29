إسرائيل تسعى لتعزيز علاقاتها مع دول الساحل الأفريقي وسط تحركات دبلوماسية متسارعة

استقبل رئيس دولة بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، سفير إسرائيل في كوت ديفوار، سيمون سيروسي، المعتمد أيضًا لدى بنين وتوغو وبوركينا فاسو.

تأتي هذه اللقاءات في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى تعميق علاقاتها مع عدة دول في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وذلك في سياق إقليمي يتسم بعدم الاستقرار الأمني ومكافحة الجماعات الجهادية.

وفقًا لحساب Infos Minutes، تأتي هذه الزيارة في إطار ديناميكية أوسع للتقارب بين إسرائيل وبعض الدول الساحلية. كما يؤكد الموقع الإعلامي أن مالي دخلت منذ عدة أشهر في مناقشات سرية مع إسرائيل، بدعم من الإمارات العربية المتحدة والمغرب.

لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي في هذه المرحلة بشأن الطبيعة الدقيقة للتبادلات بين واغادوغو وإسرائيل، ولا بشأن أي اتفاقات دبلوماسية أو أمنية محتملة.

بالنسبة لإسرائيل، قد يحقق تعزيز وجودها في منطقة الساحل عدة أهداف: تطوير شراكات استراتيجية جديدة، تعزيز التعاون الأمني، وترسيخ نفوذها في القارة الأفريقية.

من الجانب البوركيني، قد تندرج هذه اللقاءات أيضًا في إطار الرغبة في تنويع التحالفات الدولية، في وقت يواجه فيه البلد تهديدًا إرهابيًا مستمرًا ويبحث عن شركاء جدد في المجالات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية.