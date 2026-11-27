بعد العاصفة التي ضربت شرق الولايات المتحدة خلال عيد الشكر، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (NWS) اليوم الجمعة بأن الأوضاع يُتوقع أن تبدأ بالتحسن. ومع ذلك، لا تزال الأجواء الشتوية مستمرة في بعض المناطق حتى ذلك الحين. وتتساقط الثلوج حتى منطقة وادي تينيسي جنوبًا، بينما تتساقط الأمطار المتجمدة في نيو إنغلاند. وقد عطّلت العاصفة حركة السفر والرحلات الجوية خلال العيد، وتسببت في انقطاع الكهرباء وأثرت على خطط ملايين الأمريكيين للاحتفال.

انقطاع التيار الكهربائي

في ذروة العاصفة، بقي نحو مليون مستهلك دون كهرباء، بعدما أسقطت الرياح العاتية الأشجار وخطوط الكهرباء. وبدأ عدد المنقطعين عن الكهرباء في الانخفاض. ووفقًا لبيانات موقع PowerOutage.us، بقي نحو 736 ألف مستهلك دون كهرباء حتى الساعة 03:30 فجرًا بتوقيت الساحل الشرقي.

الأضرار حسب المنطقة

فيرجينيا: ضربت فيضانات مدٍّ تراوحت شدتها بين المتوسطة والشديدة نهر بوتوماك وخليج تشيسابيك. واقتلعت المياه أشجارًا، وتعطلت إشارات المرور، واجتاحت فيضانات واسعة أنحاء الولاية. وفي البلدة القديمة بالإسكندرية، اضطر السكان إلى شق طريقهم عبر مياه عميقة. وفي نورفولك، وصلت مياه الفيضانات إلى مستوى الخصر وغمرت شوارع المدينة. وسُجّلت 39 عملية إنقاذ على الأقل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ميريلاند: سقطت أشجار على منازل وسيارات. وأنقذت فرق الإنقاذ السائقين وأجلت السكان من منازلهم.

نيويورك: سُجّل في سنترال بارك هطول 1.82 بوصة (نحو 46 ملم) من الأمطار، مما جعل عيد الشكر الحالي الأكثر مطرًا في تاريخ المدينة. وعلى إثر ذلك، قررت البلدية تأجيل موكب عيد الشكر الذي تنظمه «مايسيز» إلى يوم السبت.