رغم الخطاب السلبي السابق: ترامب "يتودد" للمسلمين في ميشيغان

التقى المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب الليلة الماضية (الجمعة) مع العرب الأمريكيين في ديربورن بولاية ميشيغان - أكبر مدينة في البلاد ذات أغلبية عربية. ويأتي اللقاء على خلفية "تودد" الرئيس الأميركي للأميركيين العرب، الذين قد يحسمون نتائج الانتخابات، على الرغم من تاريخ خطاب وسياسات معادية للإسلام.

وهكذا، استقبل ترامب بهتافات وتصفيق من قبل حشد غير كبير في أحد مطاعم مدينة ديربورن - التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن بفارق 3 مقابل 1 في عام 2020.

وبحسب أحد وجهاء الجالية، أسامة سيبلاني، فإن زيارة ترامب كانت أول زيارة يقوم بها أحد المرشحين إلى ديربورن. لكن في وقت سابق من هذا العام، التقت هاريس مع عمدة المدينة الديمقراطي عبد الله حمود، على الرغم من أن اجتماعهما جرى خارج ديربورن.

ورفض كبار قادة الجالية في ديربورن، بما في ذلك حمود، دعوة للقاء ترامب أثناء وجوده في المدينة. يقول العديد من قادة الجالية إنه على الرغم من أن هاريس لم تحظ بدعمهم أبدًا، إلا أنهم ما زالوا يعارضون ترامب بأغلبية ساحقة.

وتم توثيق ألبرت عباس، وهو أمريكي عربي، وهو يقول إلى جانب ترامب: "لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية لمصالح أمتنا وتعزيز السلام الدائم للجميع. لقد فشلت هذه الإدارة الحالية فشلا ذريعا في جميع جوانب الإنسانية. نحن نتطلع إلى رئاسة ترامب مع الأمل ونتصور الوقت الذي يزدهر فيه السلام، خاصة في لبنان وغزة".

