تاكر كارلسون يعتذر بعد اتهامه الرئيس الإسرائيلي بزيارة جزيرة جيفري إبستين

نشر الإعلامي اليميني تاكر كارلسون الليلة (بين السبت والأحد) رسالة اعتذار بعد أن اتهم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وادعى أنه زار "جزيرة مغتصب الأطفال" الخاصة بجيفري إبستين.

تلقى كارلسون رسالة مطولة من مكتب هيرتسوغ توضح أن الرئيس لا تربطه أي صلة بالملياردير المتهم بالتحرش بالأطفال إبستين. وقال كارلسون: "أعتذر عن إيحاءي بأنني كنت أعرف شيئاً لم أكن أعرفه. لا شيء أسوأ من تشويه سمعة شخص بريء".

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي: "إن الادعاءات الكاذبة والمسيئة ضد الرئيس يتسحاك هرتسوغ التي بثها تاكر كارلسون هي فضيحة وافتراء دم، ويتم نفيها بشكل قاطع وجازم. لم يكن هناك أي علاقة، مباشرة أو غير مباشرة، بين الرئيس يتسحاك هرتسوغ وجيفري إبستين على الإطلاق. لم تكن هناك معرفة بينهما، ولا علاقة، ولا أي نوع من الاتصال".

"الرئيس يتسحاق هرتسوغ لم يُدعَ أبدًا، ولم يزر أبدًا، ولم يكن حاضرًا أبدًا في 'جزيرة إبستين'. الادعاء بخصوص بريد إلكتروني من عام 2014، الذي يظهر فيه اسم 'هرتسوغ'، لا يشير بشكل مباشر إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ. الرئيس لم يتلقَّ مثل هذا البريد الإلكتروني أبدًا، ولم تُوجَّه إليه أي توجه أو دعوة من هذا النوع على الإطلاق. أي ادعاء آخر هو مسيء للغاية."

في العاشر من ديسمبر 2014، وهو التاريخ الدقيق الذي تم فيه إرسال البريد الإلكتروني المذكور، كان يتسحاق هرتسوغ في إسرائيل كرئيس المعارضة والمنافس الرئيسي لبنيامين نتنياهو قبيل انتخابات مارس 2015. في نفس اليوم بالضبط، عقد مؤتمراً صحفياً متلفزاً أعلن فيه عن الاتحاد مع تسيبي ليفني وتأسيس "المعسكر الصهيوني". الادعاء بأنه كان في أي مكان آخر ليس فقط كاذباً، بل هو أمر عبثي.

وجاء في البيان أيضاً أن "هذه الاتهامات الخبيثة تستند إلى تزييف ملفق تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) وتم توزيعه على الشبكة".

تمت إزالة الصورة فورًا بعد أن قامت الصحفية من "التايمز" التي نشرتها، غابرييل سيفيا، بنشر هذا التوضيح والاعتذار العلني على شبكة X، حيث كُتب: "للتوضيح، فإن أي تصريح يُلمّح إلى وجود أي علاقة بين الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ من جهة، وبين جيفري إبستين و/أو جرائمه من جهة أخرى، هو تصريح افترائي ويُعتبر تشهيرًا".

