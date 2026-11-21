أُصيب عمدة نيويورك، زهران ممداني، بتمزق في وتر أخيل خلال مباراة كرة قدم ودية بين موظفي البلدية وصحفيين. وحضر أمس (الجمعة) مؤتمرًا صحفيًا مستعينًا بعكازين ومرتديًا حذاءً طبيًا.

«تمزق وتر أخيل لديّ»، قال رئيس البلدية في مستهل المؤتمر الصحفي الذي تناول موضوعًا مختلفًا تمامًا، وأقرّ بأنه لم يمارس تمارين الإطالة قبل المباراة.

https://x.com/i/web/status/2123925132691280218 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

«لمن لا يعلم، خضنا مساء أمس مباراة كرة قدم ودية ضد الصحفيين، وفزنا بنتيجة 10-5»، قال ممداني. «سجلت هدفًا بعد وقت قصير من نزولي إلى الملعب، ونسيت أنني بلغت الخامسة والثلاثين من عمري. وبعد ذلك مباشرة، أصبت بتمزق في الوتر».