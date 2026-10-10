إعصار "إيساياس" ضرب الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت) ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة، لأول مرة منذ عامين. ووفقًا للمركز الوطني للأعاصير، ضرب الإعصار اليابسة بسرعة 165 كيلومتر في الساعة في منطقة الحدود بين ألاباما وفلوريدا.

وفقًا للتقارير، العاصفة נقطعت امدادات الكهرباء لمئات آلاف الأشخاص في المنطقة. منظومة الطيران في أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة تستعد للاضطرابات في نهاية الأسبوع، حيث أن عدة مطارات قد أوقفت نشاطها بالفعل.

في البداية صُنِّفت العاصفة بالفئة 3، لكنها لاحقًا ضعفت إلى الفئة 2. ووفقًا لبيانات المركز، فإن الأنظمة بهذه القوة، التي تُعرَّف على أنها أعاصير كبيرة، تحمل في طياتها إمكانية دمار كبير. عند وصول العاصفة "إيساياس" إلى الساحل، من المتوقع أن تضعف بسرعة، وبحلول ظهر السبت ستنخفض إلى مستوى عاصفة استوائية. في هذه المرحلة ستواصل مسارها شمالاً إلى عمق اليابسة، على طول الخط الفاصل بين ألاباما وميسيسيبي.

خلال الليل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإعصار وقال: "نحن نتابعه عن كثب شديد، نتابع الإعصار". بالإضافة إلى ذلك، عندما سئل عن الاستعدادات والتحضيرات للعاصفة، أجاب أن الوضع "تحت السيطرة".