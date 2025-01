"حملة كندية ساخرة من ترامب"|| لا تخلع القبعة: كندا "ليست للبيع"

يشعر المواطنون الكنديون بالغضب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن هدد بفرض ضرائب مرتفعة بشكل خاص على الجارة الشمالية واقتراحه جعلها الولاية رقم 51 للولايات المتحدة. وإلى جانب ردود أفعال المسؤولين في البلاد، ظهر رد ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي - الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ليس أقل من اقتباس ترامب الأصلي.

كما ذكرنا سابقًا، أصبحت قبعات البيسبول التي تحمل نقوشًا مرتبطة بشكل خاص بترامب، والآن اختار العديد من الكنديين الرد عليه من خلال ارتداء قبعات مكتوب عليها "كندا ليست للبيع". واكتسبت هذه الظاهرة زخما بعد أن ارتدى رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، واحدة الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مع رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو.

https://x.com/i/web/status/1882941562939932908