"حملة كندية ساخرة من ترامب"|| لا تخلع القبعة: كندا "ليست للبيع"

يشعر المواطنون الكنديون بالغضب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن هدد بفرض ضرائب مرتفعة بشكل خاص على الجارة الشمالية واقتراحه جعلها الولاية رقم 51 للولايات المتحدة. وإلى جانب ردود أفعال المسؤولين في البلاد، ظهر رد ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي - الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ليس أقل من اقتباس ترامب الأصلي.

كما ذكرنا سابقًا، أصبحت قبعات البيسبول التي تحمل نقوشًا مرتبطة بشكل خاص بترامب، والآن اختار العديد من الكنديين الرد عليه من خلال ارتداء قبعات مكتوب عليها "كندا ليست للبيع". واكتسبت هذه الظاهرة زخما بعد أن ارتدى رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، واحدة الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مع رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو.

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الشخص الذي ابتكر الفكرة هو ليام موني، مؤسس شركة تصميم من أوتاوا، والذي وفقًا له تم بالفعل طلب عشرات الآلاف من القبعات عبر الإنترنت. وأخذ الجملة من مقابلة مع فورد الذي أجاب في المقابلة بأن "كندا ليست للبيع" بعد أن طرحوا عليه إمكانية الانضمام إلى اتحاد الولايات المتحدة.

ASSOCIATED PRESS/AP

وأوضح موني أنها صُممت بشكل ساخر لتشبه قبعة MAGA (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) المرتبطة بترامب، الذي تتمثل رسالته في القومية والوحدة. وقال موني: "سيادتنا مهددة عندما لا يحترموننا". وأضاف: "لدينا حلفاء في جميع أنحاء العالم سيقفون إلى جانب كندا".