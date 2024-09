بعمر 58 عاما، يعيش في هاواي، التحق بالحرب في أوكرانيا: هذا هو المشتبه بمحاولة اغتيال ترامب الثانية

أفادت تقارير في وسائل إعلام أميركية أن ريان ويسلي روث، البالغ من العمر 58 عاماً، وهو عضو في "منظمة إنقاذ الديمقراطية"، هو المشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب الليلة (بين الأحد والاثنين)، في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش. في ملعب الجولف الخاص به في ويست بالم بيتش، فلوريدا.

وفي مكان الحادث، بالقرب من منزل ترامب في مارالاغو، تم العثور على بندقية من طراز AR وحقيبتي ظهر وكاميرا Go Pro - يعتقد أنها مملوكة لروث.

وذكرت شبكة إن بي سي أن يوجد لروث لديه سجل جنائي ومدني طويل، حتى أنه أدين بحيازة سلاح رشاش في عام 2022. ووفقا لسجلات السكان، فقد عاش لسنوات عديدة في ولاية كارولينا الشمالية لكنه انتقل مؤخرا إلى هاواي.

كما تجدون على "يوتيوب" مقابلة قديمة لروث مع "نيوزويك رومانيا"، ادعى فيها أنه قاتل من أجل أوكرانيا، ويعمل على تجنيد أشخاص للمجهود الحربي. شاهدوا المقابلة:

كما نشرت شبكة "إن بي سي" تفاصيل جديدة حول الحدث - الذي وقع قبيل الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الولايات المتحدة، حيث قال عمدة مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، في مؤتمر صحفي، إن ترامب كان يلعب الجولف بالقرب من منزله في مارالاغو، عندما لاحظ عميل الخدمة السرية وجود بندقية محاطة بالشجيرات.

وأطلقت الخدمة السرية النار على الرجل الذي كان يحمل بندقية، لكنه تمكن من الفرار في سيارة نيسان سوداء. وعندما دوى إطلاق النار، لم يكن من الواضح ما إذا كان روث "تمكن من إطلاق النار على العملاء" - هذا وفقًا لرافائيل باروس، العميل الخاص المسؤول عن الخدمة السرية في ميامي، في المؤتمر الصحفي. التقط شاهد عيان تواجد في مكان قريب صورة للسيارة وأخبر السلطات، مما ساعد في اعتقال روث.

إضافة الى ذلك - قال مصدر في الشرطة لشبكة CNN اليوم إن العملاء الفيدراليين الذين يحققون في القضية يتوقعون من المحكمة الفيدرالية في جنوب فلوريدا أن تطلب "تقييمًا طبيًا للصحة العقلية" لريان ويسلي روث قبل أي إجراءات جنائية محتملة - بعد "الثرثرة غير العادية". ووفقا له، الذي نشره روث عبر الإنترنت، فيما يتعلق بأوكرانيا والصراعات الجيوسياسية الأخرى.

وبعد محاولة الاغتيال، كتب ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشال أنه "كان بالتأكيد يومًا مثيرًا للاهتمام بالأمس". كما شكر جهاز المخابرات وسلطات إنفاذ القانون، قائلا إن "العمل الذي تم إنجازه كان رائعا".

وردت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس على الأحداث عبر حسابها على تويتر: "علينا جميعا أن نقوم بدورنا لضمان ألا يؤدي هذا الحدث إلى مزيد من العنف".

https://x.com/i/web/status/1835533293455867904