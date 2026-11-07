دراما في باراغواي: عزل مجلس الشيوخ خلال الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت) الرئيس سانتياغو بينيا، رغم إعلانه استقالته عقب انهيار أحد أكبر البنوك في البلاد. وجاء العزل بتأييد أعضاء مجلس الشيوخ الـ44 الذين حضروا التصويت، بهدف منعه من الحصول على الحصانة القانونية الممنوحة للرؤساء السابقين.

بعد وقت قصير، صدر بحقه أمر اعتقال للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بانهيار البنك. ومن بين التهم المنسوبة إليه: خيانة الأمانة، وإساءة استغلال سلطته، واستغلال منصبه العام لتحقيق مكاسب شخصية. وهو ينفي هذه الاتهامات، ومن المتوقع أن يحلّ نائبه بيدرو أليانا محلّه حتى نهاية الولاية بعد نحو عامين.

كما يُذكر، أدى انهيار البنك إلى تجميد حسابات نحو ثلاثة ملايين عميل. ويمثل هؤلاء نحو نصف سكان البلاد، ما دفع الآلاف منهم إلى الخروج والتظاهر في الشوارع. وتظاهر حشد غاضب بالقرب من مقر إقامته، عند وصول الشرطة إلى المكان.

تُعدّ باراغواي من أبرز دول أمريكا اللاتينية في دعمها لإسرائيل. وقد نقل بينيا، الذي ألقى خطابًا سابقًا في الكنيست، سفارة بلاده إلى القدس في ديسمبر 2024، في خطوة عمّقت العلاقات بين البلدين.