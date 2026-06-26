وافقت هيئة تنظيم الإيجارات في نيويورك على قرار يقضي بتجميد الإيجارات لمدة عامين لنحو مليون شقة خاضعة للرقابة في المدينة، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أبرز القرارات المتعلقة بقطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة.

ويُعد القرار انتصارًا سياسيًا مهمًا لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الذي كان قد جعل تجميد الإيجارات أحد أبرز تعهداته الانتخابية.

وجرى تمرير القرار بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوت واحد، وسط انتقادات حادة من منظمات تمثل ملاك العقارات، التي حذرت من أن الخطوة قد تؤثر على قدرتهم على تغطية تكاليف الصيانة والتأمين.

كما شهدت الساعات التي سبقت التصويت تطورًا لافتًا مع استقالة إحدى ممثلات ملاك العقارات في المجلس، معتبرة أن الهيئة تجاوزت حدودها القانونية عبر المضي في القرار رغم المعطيات الاقتصادية المطروحة، بحسب تصريحاتها.