استطلاع CNN: أغلبية كبيرة ممن شاهدوا المناظرة تعتقد أن أداء هاريس أفضل من أداء ترامب

بعد المواجهة العاصفة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب قبيل الانتخابات في الولايات المتحدة، بدأت شخصيات في النظام السياسي والجمهور في البلاد صباح اليوم (الأربعاء) نقل انطباعاتها عن الجدث. وهكذا، وبحسب نتائج استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن"، يعتقد الناخبون المسجلون الذين شاهدوا المناظرة أن هاريس فازت بها بفارق كبير 63% - 37% لصالح المرشحة الديمقراطية.

في الوقت نفسه، رد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتغريدة على قناة X قائلاً: "أعتقد أن هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت ثلاثة إلى واحد"، كتب هذا وهو يشتكي من المقدمين.

وردت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما قائلة: "لا ينبغي أن يكون هناك شك ولا مجال للمناقشة - كامالا هاريس هي المرشحة الوحيدة في هذا السباق القادرة أن تكون رئيسة. أدعو الجميع مرة أخرى إلى الكشف عن سواعدهم والقيام بشيء ما - ارفعوا الهاتف، اطرقوا الأبواب، وتحدثوا إلى كل من تعرفونه وتوسلوا إليهم للتصويت لهاريس ونائبها تيم والز، ولا ينبغي لأحد أن يجلس على الهامش، هناك الكثير على المحك".

