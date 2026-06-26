هل تتجه البرازيل إلى تحول يميني؟ نجل بولسونارو يدخل سباق الانتخابات

بعد أن تم هذا الأسبوع انتخاب ألفريدو دي لا إسبريا المؤيد لإسرائيل رئيسًا في كولومبيا، والذي وعد بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وبعد سلسلة من التغييرات الأخرى في القارة، بقيت دولة مركزية واحدة بارزة باللون الأحمر – البرازيل. ولكن هل هذا أيضاً في طريقه للتغير؟ هل اليمين في طريقه للفوز في الانتخابات في أكبر دولة في أمريكا الجنوبية؟ في الانتخابات التي ستُجرى في شهر أكتوبر، ينافس ابن من خسر الانتخابات قبل أربع سنوات – فلافيو بولسونارو، نجل جايير بولسونارو، الرئيس السابق للبرازيل. ما هي فرصه في الفوز بالانتخابات؟

يتضح أن بولسونارو البالغ من العمر 45 عامًا يحاول في داخله أن يقدم "غلافًا" مختلفًا بالمقارنة مع والده. "لطالما كان لدي ميل لأن أكون أكثر اعتدالًا، أكثر اتزانا. لدي توازن أكبر. أعتبر نفسي بولسونارو أكثر رزانة"، ادعى ذلك. الدكتور ماوريسيو ديمان، خبير في أمريكا اللاتينية، أوضح: "فلافيو هو الشخص الأكثر هدوءًا. ليس مثل شقيقه إدواردو. هو أقل كاريزما منه، ولذلك اعتقد الجميع أن إدواردو سيكون المرشح الطبيعي".

يواجه بولسونارو الابن تداعيات الموقف السلبي الذي تركه والده لدى البرازيليين قبيل مغادرته منصبه. فبعد فترة وجيزة من خسارته انتخابات يناير 2023، اقتحم أنصار جايير بولسونارو مبنى الكونغرس الوطني البرازيلي. وحُكم على بولسونارو الأب بالسجن 27 عامًا لتورطه في الحادث.

أعلن فلابيو بولسونارو أن رئيس البرازيل الحالي، لويس إيناسيو دا سيلفا (لولا)، هو "أكبر كاذب جلس يوماً على كرسي رئيس الجمهورية في البرازيل". ويقترح بولسونارو برنامجاً شاملاً لمحاربة الجريمة، يشمل أيضاً بناء سجون عملاقة، وخفض سن المسؤولية الجنائية في بعض الحالات إلى 14 عاماً، ومحاربة أكثر شراسة لصناعة المخدرات. وقال: "سيكون هناك رئيس يزج في السجن أولئك الذين جلبوا الإرهاب إلى شوارع بلدنا البرازيل".

قضية إسرائيل أيضًا مطروحة على جدول أعمال الانتخابات. اتخذ الرئيس لولا موقفًا متشددا جدًا ضد إسرائيل، حتى أنه شبّه أفعالها بما فعله الألمان في الحرب العالمية الثانية. وبينما وصف الرئيس لولا حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية" ورفض الموافقة على طلب إسرائيل لتعيين سفير وقنصل في البلاد، تعهّد فلاڤيو في مقابلة مع "جيروزاليم بوست" بنقل السفارة البرازيلية إلى القدس خلال نصف عام.

"البرازيل تقف إلى جانب إسرائيل ضد الإرهاب، دون أعذار ودون معايير مزدوجة"، صرّح بولسونارو. وقال يوسي شيلي، الذي كان سفير إسرائيل في البرازيل: "الرئيس السابق وابنه أيضًا من محبي إسرائيل. لقد زارا البلاد مرات عديدة. إذا تم انتخابه، سيعود ذلك بقوة من جديد."

يبدو أن الانتخابات في البرازيل ستكون متقاربة، وأن الفجوة الأيديولوجية بين المرشحين كبيرة جداً. ليس من الواضح مع أي مرشح ستستيقظ البرازيل في نهاية أكتوبر. ما هو واضح أن كل واحد من المرشحين يسعى لأخذ البلاد إلى اتجاه مختلف تماماً، أيضاً فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل.