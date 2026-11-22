هل تنوي الإدارة الأمريكية الكشف أخيرًا عن الحقيقة وراء إحدى أكثر الأساطير غموضًا في تاريخ الولايات المتحدة؟ أفرجت إدارة ترامب مؤخرًا، وعلى مراحل، عن مجموعة من الوثائق الحكومية التي تتناول شخصية «بيغ فوت» — المخلوق طويل القامة كثيف الشعر الذي يُقال في الموروث الشعبي إنه يجوب غابات أمريكا الشمالية ولم يُقبض عليه قط.

وفقًا لما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» لأول مرة، نشرت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في 15 أكتوبر ثلاثة ملفات من «أرشيف بيغ فوت/ساسكواتش» الخاص بها. ومن بين الوثائق تحقيق رسمي أجرته دائرة الغابات الأمريكية (USFS) في يونيو 1982، إثر تقارير عن اكتشاف آثار أقدام عملاقة في حوض ميل كريك بغابة أوماتيلا الوطنية في ولاية واشنطن. ولم يكتفِ المحققون بالتوثيق المجرد، بل قاسوا الآثار، والتقطوا صورًا ملونة، وصنعوا قوالب جصية في عدة مواقع ميدانية للحفاظ على هذه الاكتشافات غير المألوفة.

قشعريرة في الغابة والردّ الرسمي: «لا نؤكد ولا ننفي»

تصف وثيقة أخرى كُشف عنها لقاءً مُبلّغًا عنه مع المخلوق في مونتانا يعود إلى أربعينيات القرن الماضي. وفي وثيقة من ست صفحات كُتبت عام 1980، يصف ليو كيني كيف لاحظ، برفقة ثلاثة صيادين، سلسلة من آثار الأقدام العملاقة في بيتي كريك بولاية مونتانا: «عند هذه النقطة توقفنا للتشاور وقررنا أننا لسنا متحمسين للغاية للإمساك بهذا الشيء، أيًّا يكن»، كتب كيني، «ورغم أننا لم نعترف بذلك في تلك اللحظة، اكتشفنا في أحاديث لاحقة أن شعورًا مزعجًا للغاية انتابنا جميعًا، وأن قشعريرة كانت تسري صعودًا وهبوطًا في ظهورنا». وتشير وثيقة أخرى في الأرشيف إلى مشاهدة في مقاطعة ساندرز بولاية مونتانا عام 2003.

وتُظهر الوثائق أيضًا أن موظفي هيئة الغابات في غابة ستانيسلاوس الوطنية بولاية كاليفورنيا عقدوا في الماضي منتدى خاصًا بعنوان «بيغ فوت في فناء منزلكم الخلفي» لمناقشة مشاهدات محلية له، وأشاروا حينها بصياغة دبلوماسية إلى حدّ بعيد إلى أن الهيئة «لا تستطيع تأكيد وجود هذا المخلوق أو نفيه».

بدأ عشاق نظريات المؤامرة والغموض يتساءلون عما وراء هذا النشر. وقال جيرميا بايرون من منظمة «Bigfoot Society» لصحيفة «واشنطن بوست»: «لماذا يحدث كل هذا الاهتمام بالمخلوقات الغامضة وبيغ فوت الآن بالذات؟ آمل أن يعني ذلك أنهم يستعدون لبدء جهات حكومية بالكشف عن مزيد من المعلومات».

في غضون ذلك، تشهد أسطورة بيغفوت، التي ترتبط غالبًا بشمال غرب الولايات المتحدة، إحياءً جديدًا في الثقافة الشعبية، وهذه المرة في عالم ألعاب الفيديو: فبحسب موقع GameSpot، أفاد لاعبون في اللعبة الجديدة الناجحة GTA 6 بأنهم صادفوا المخلوق الأسطوري يتجول في غابات ولاية «ليونيدا» الخيالية المستوحاة من فلوريدا، بل وثّقوا فراره مذعورًا لحظة الانتباه إليه.