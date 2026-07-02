أطفال وسط القمامة والإهمال.. السلطات تكشف تفاصيل منزل صادم في أوهايو

تم إنقاذ ستة عشر طفلاً من نفس العائلة من منزل متهالك في منطقة ريفية بولاية أوهايو بعد أن اكتشفت السلطات يوم أمس (الأربعاء) أنهم كانوا يعيشون في ظروف مزرية على مدى السنوات الأربع الماضية، محصورين في غرفة واحدة فقط ومحاطين ببراز بشري.

أفادت السلطات بالعثور على الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرًا و18 عامًا، يوم الثلاثاء أثناء تنفيذ أمر تفتيش في تحقيق منفصل. نُقل سبعة منهم إلى المستشفيات، بينما نُقل اثنان آخران جوًا بواسطة مروحية، وكان أحدهما في حالة حرجة. بعض الأطفال لم يكونوا قادرين على الكلام، وإحدى الفتيات، وهي فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا وتعاني من إعاقة ذهنية، لم تكن قادرة على كتابة اسمها.

تم نقل سبعة منهم إلى مستشفيات في كولومبوس، واثنان نُقلا إلى هناك بمروحية. وذكر ويلسون أن أحد الأطفال كان في حالة حرجة يوم الثلاثاء، في حين أن بعض الآخرين أُدخلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

شريف مقاطعة فينتون، رايان كين، وصف المشاهد بأنها "مقززة" وقال إن "معظم حيواناتنا تم الاحتفاظ بها في ظروف أفضل من الأطفال". وُجّهت إلى والدي الأطفال وجدّيهما تهمة تعريض الأطفال للخطر.