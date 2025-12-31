مأساة أخرى في عائلة كينيدي: وفاة حفيدة الرئيس بسبب السرطان

أعلنت عائلة تاتيانا شلوسبرغ، الصحفية والكاتبة الأمريكية وحفيدة الرئيس جون إف كينيدي، أنها توفيت أمس (الثلاثاء) عن عمر يناهز 35 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

شلوسبرغ هي خريجة جامعتي ييل وأوكسفورد، وعملت سابقاً كصحفية في "نيويورك تايمز" ونشرت كتابها الأول عام 2019. نُشر مقالها في 22 نوفمبر، في الذكرى الثانية والستين لاغتيال جدها جون كينيدي عام 1963. وفاتها تترك فراغاً هائلاً في العائلة والمجتمع الذي يعرف قصص أفراد عائلة كينيدي.

كارولين كينيدي، ابنة الرئيس جون ف. كينيدي، معروفة لدى الجمهور كطفلة في البيت الأبيض التي شهدت مآسي عائلتها: اغتيال والدها، وفاة والدتها جاكلين بالسرطان وفقدان أخيها جون جونيور في حادث طائرة. وفاة تاتيانا تنضم إلى سلسلة هذه الصدمات الشخصية، فيما الشعب الأمريكي يشارك العائلة حزنها.