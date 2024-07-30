كامالا هاريس تطلق حملتها الانتخابية وهذه أهم القضايا التي تركز عليها

بعد أن ضمنت مكانها بشكل شبه رسمي كمرشحة الحزب الديمقراطي في السباق على رئاسة الولايات المتحدة، أطلقت نائبة الرئيس كامالا هاريس، أمس (الإثنين)، فعاليات حملتها الانتخابية المتعلقة بالإجهاض. في الوقت نفسه، نُشر أول فيديو مع نائبة الرئيس، وهي تدين قانون الإجهاض الجديد الذي تمت الموافقة عليه في ولاية أيوا الأسبوع الماضي، على أمل جذب النساء والمستقلين لدعمها - بناءً على تعهدها بحماية حق المرأة في الإجهاض.

وعلى عكس الرئيس الحالي جو بايدن الذي تردد في قول كلمة الإجهاض، فإن نائب الرئيس تدير حملة مكثفة حول هذه القضية منذ حكم المحكمة العليا في عام 2022 الذي ألغى الحق الدستوري في تنفيذ هذا الإجراء. ومنذ الإلغاء، التقت في البيت الأبيض بأطباء يقومون بعمليات الإجهاض، وبنساء خضعن لها. وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت تقارير في الولايات المتحدة إلى أن هاريس كانت أول نائب رئيس تزور عيادة للإجهاض.

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مع تغير مشهد السباق الرئاسي بسرعة، يجب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب الآن أن يواجه خصما يتبنى قضية الإجهاض بطريقة لم يفعلها بايدن. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هاريس بطريقة إيجابية حول هذا الموضوع. ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا، يعتقد 51% من الناخبين أن نائبة الرئيس هي الأفضل في التعامل مع هذه القضية، مقارنة بـ 33% فضلوا آراء ترامب بشأن هذا الموضوع.