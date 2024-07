بعد انتقادات حزبه: بايدن في رسالة لأعضاء الكونجرس-"سأبقى في السباق الانتخابي"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة وجهها إلى أعضاء الكونجرس أنه "ملتزم بشدة" بالبقاء في السباق بالانتخابات الرئاسية، حسبما نشرت اليوم (الاثنين) في صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي مقابلة أجراها بايدن مؤخراً في برنامج "مورنينج جو"، على قناة MSNBC الإخبارية الأمريكية، المحسوبة على اليسار، أعلن: "لن أذهب إلى أي مكان"، وأكد: "أنا متأكد من أن الناخب العادي لا يزال يريد جو بايدن. لن أستمر إذا لم أكن أعتقد أنني أفضل شخص سيهزم دونالد ترامب، لقد هزمته مرة، وسأهزمه مرة أخرى". كما أشار إلى أن "الناخبين وحدهم هم الذين يختارون مرشحي الرئاسة، وليس المعلقين أو المانحين أو وسائل الإعلام".

https://x.com/i/web/status/1810311111721287797