بعد انتقادات حزبه: بايدن في رسالة لأعضاء الكونجرس-"سأبقى في السباق الانتخابي"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة وجهها إلى أعضاء الكونجرس أنه "ملتزم بشدة" بالبقاء في السباق بالانتخابات الرئاسية، حسبما نشرت اليوم (الاثنين) في صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي مقابلة أجراها بايدن مؤخراً في برنامج "مورنينج جو"، على قناة MSNBC الإخبارية الأمريكية، المحسوبة على اليسار، أعلن: "لن أذهب إلى أي مكان"، وأكد: "أنا متأكد من أن الناخب العادي لا يزال يريد جو بايدن. لن أستمر إذا لم أكن أعتقد أنني أفضل شخص سيهزم دونالد ترامب، لقد هزمته مرة، وسأهزمه مرة أخرى". كما أشار إلى أن "الناخبين وحدهم هم الذين يختارون مرشحي الرئاسة، وليس المعلقين أو المانحين أو وسائل الإعلام".

https://x.com/i/web/status/1810311111721287797 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضاف الرئيس أن "الخسارة ليست خيارا وأنا لم أخسر أمام ترامب. لا يهمني ما يعتقده أصحاب الملايين".

"لن أشرح بعد الآن ما يجب علي فعله أو لا ينبغي علي فعله: أنا أترشح." وأشار بايدن إلى أنه يشعر بالإحباط من النخب في الحزب الديمقراطي، ودعا الديمقراطيين الذين يطالبونه بالتنحي عن منصب الرئاسة."تحدوني في المؤتمر (الذي من المتوقع أن يعقد في آي/أغسطس). ولن أتوقف"، كما أشار إلى نتائج الانتخابات في فرنسا عندما قال: "فرنسا رفضت التطرف، والأميركيون سيرفضونه أيضا".

ويشار الى أن العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي أعربوا مؤخراً عن قلقهم بشأن مستقبل الرئيس الحالي في الانتخابات، على خلفية المواجهة الرئاسية الأولى بينه وبين خصمه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وتعرض الرئيس الحالي لانتقادات شديدة بسبب أدائه خلال المناظرة المشتعلة، رغم أنه في بعض الحالات كان الوحيد الذي أجاب على الأسئلة. في المقابل، لم يخيب المرشح الجمهوري، الذي انشغل في الأشهر الأخيرة بشكل رئيسي بالمحاكمة الجنائية التي أدين فيها، وتصدر مجموعة من العناوين الرئيسية التي استهدفت ناخبيه بشكل أساسي – والتي هاجمت الرئيس بايدن.