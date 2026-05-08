أدانت الخميس محكمة في ولاية إنديانا امرأتين بتهمة القتل المشدد، بسبب جريمة قتل مروعة للطفل إدواردو فوسو البالغ من العمر 12 عامًا. تم العثور على الطفل متوفى في قبو المنزل قبل نحو عامين، بعد أن عانى من تجويع مستمر وإساءة جسدية شديدة من قبل والدته، ماري ماكميلان، وشريكتها جينيفر دانتز.

هيئة المحلفين أقرت أن الاثنتين مذنبتان بالقتل، إهمال قاصر وحبس غير قانوني. ووفقًا للائحة الاتهام، قمن بحبس إدواردو في قبو مظلم ومنعن عنه الطعام والماء بشكل دائم. عند وفاته كان وزن الطفل أقل من 22 كيلوغرامًا.

في التحقيق تبينت سلسلة من إساءات مروعة، شملت استخدام كاميرات مراقبة للتأكد من أن إدواردو لا يحاول الوصول إلى الطعام. في هواتف الاثنتين تم العثور على رسائل نصية تسخران فيها من حالته الجسدية وتخططان لعقوبات قاسية.

وصلت القوات التي استدعيت إلى المكان وعثرت على الطفل في حالة "هيكل عظمي بشري" على فراش رقيق في القبو. وأكد التشريح بعد الوفاة أنه توفي بسبب سوء تغذية شديد والتهابات لم تُعالج. واعتبر المدعون في القضية أن هذه الحادثة "واحدة من أصعب حالات الإساءة التي شاهدوها"، حيث كان الطفل يموت ببطء أمام الكاميرات.

الحادثة أثارت ضجة جماهيرية في الولايات المتحدة، وانتقادات حادة للسلطات الاجتماعية التي لم تنجح في منع الكارثة رغم تقارير سابقة عن الإهمال في المنزل. من المتوقع صدور الحكم في الشهر المقبل، إذ تواجه المرأتان عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المبكر.