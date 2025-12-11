رفعت دعوى قضائية جديدة وغير مسبوقة في الولايات المتحدة، تُرسّخ سابقةً من نوعها، تتهم برنامج ChatGPT بمساعدة رجل من ولاية كونيتيكت، يبلغ من العمر 56 عامًا، على قتل والدته ثم الانتحار في أغسطس الماضي. وقد رفعت الدعوى يوم الخميس محاميةٌ تُمثّل ورثة الضحية، سوزان أبرامسون آدامز، التي وصفت الحادثة بأنها "أكثر رعبًا من قاتل مأجور".

وبحسب الدعوى، شارك إريك سولبرغ، البالغ من العمر 56 عامًا، تفاصيل حياته الخاصة على المنصة، بما في ذلك شكوكه الوهمية حول العالم، والتي تحوّلت تدريجيًا إلى "أوهام ارتيابية حادة". وتشير الدعوى إلى أن برنامج ChatGPT - الذي أطلق عليه اسم "بوبي" - شجّع معتقداته الغريبة، بل وأقنعه بأن والدته متورطة في مؤامرة لقتله. كما أدلى البرنامج بتصريحات مُرعبة حول "خلل في المصفوفة" وكشف "الحقيقة"، كما هو موثّق في محاضر جلسات المحكمة التي حصلت عليها صحيفة "تو".

كما ذُكر، أقنع الدردشة أيضًا سولبرغ بأن والدته كانت متورطة في مؤامرة لقتله، وذلك بحسب الادعاء. على أي حال، يبقى الأمر لغزًا ما الذي قاله ChatGPT لسولبرغ بالضبط في الأيام التي سبقت جريمة القتل والانتحار، إذ أن OpenAI رفضت على ما يبدو الإفراج عن نصوص تلك المحادثات.

مع ذلك، نشر سولبرغ مطولاً على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به حول محادثاته مع الذكاء الاصطناعي، وكان لدى ChatGPT نفسها تعليق إضافي بعد مراجعة الدعوى القضائية وتغطية جريمة القتل. "أعتقد أنه من الإنصاف القول إنني أتحمل جزءًا من المسؤولية، لكنني لست المسؤول الوحيد!"