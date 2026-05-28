أُلقي القبض على ديفيد راش، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الأسبوع الماضي بعد أن داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله في إطار تحقيق جنائي. وخلال تفتيش شقته في 18 مايو/أيار، صُدم العملاء باكتشاف 303 سبائك ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 40 مليون دولار. وإلى جانب السبائك، صادر المحققون مليوني دولار نقدًا و35 ساعة فاخرة من منزله.

الاتهام غير العادي ينسب إلى المشتبه به تهمة رئيسية بسرقة أموال عامة. ووفقًا للشكوى، بين نوفمبر 2025 ومارس من هذا العام، استغل المشتبه به منصبه في السي آي إي لطلب مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية وسبائك الذهب من الحكومة لصالح "نفقات العمل"، لكن الوكالة لم تتمكن من العثور عليها لاحقًا.

بالتوازي مع قضية الذهب، كشفت التحقيقات أن الرئيس احتال على النظام لعقود وكذب بالفعل في عام 1997 عندما التحق بالبحرية، من خلال تقديم كشوف علامات مزورة من جامعة كليمسون. وبالاعتماد على الدرجة الوهمية، تم تعيينه ضابطًا في الاحتياط وقدم أيضًا ثلاث طلبات عمل مختلفة للحكومة الفيدرالية ولموافقات أمنية، في حين اخترع شهادات إضافية من جامعة RPI ومن مدرسة البحرية للدراسات العليا.

بسبب لقبه المزعوم، تم تعيين روش كضابط في احتياط البحرية الأمريكية عام 2004 وتسريحه بكرامة في عام 2015.

في عام 2018 حاول روش الانضمام إلى خدمة الإدارة العليا وادعى زوراً أنه خريج مدرسة طياري الاختبار التابعة لسلاح الجو، وأنه يدير فعلياً منظمة تجارب الأسلحة المشتركة بين الجيش والبحرية والتي تضم 145 موظفاً و18 طائرة. وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه بالإضافة إلى أنه لم يخدم أبداً كطيار، فإن روش قد قدم أيضاً عرضاً مضللاً بأنه لا يزال يخدم في الاحتياط رغم أنه قد تم تسريحه بالفعل بشرف، وبهذا الاحتيال حصل على عشرات الآلاف من الدولارات كتعويض عن أيام إجازة عسكرية.