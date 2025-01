هل يوجد صلة مع الإنفجار قرب فندق ترامب في لاس فيغاس؟ تفاصيل جديدة عن الهجوم في نيو اورلاينز

بعد يوم من الهجوم الدامي وإطلاق النار الذي شهدته نيو أورليانز والذي أودى بحياة 15 شخصا، كشفت وسائل إعلام في الولايات المتحدة عن معلومات جديدة حول الحدث صباح اليوم (الخميس). على سبيل المثال، بعد وقت قصير من الحادث، انفجرت سيارة "تيسلا سايبر تلرك"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بالقرب من فندق ترامب في لاس فيغاس. والآن، وفقًا لتقرير شبكة CNN، تبحث السلطات في وجود صلة بين الحالتين.

ويشير التقرير إلى أن السلطات تعتقد أن الألعاب النارية وخزانات الغاز والوقود كانت مرتبطة بنظام تفجير يتحكم فيه سائق السيارة. كما أن السيارة مستأجرة من شركة "تورو"، والتي استأجر منها منفذ هجوم نيو أورليانز شاحنة. وأفيد أيضًا أن المشتبه به في تفجير السيارة المفخخة في لاس فيجاس خدم في نفس القاعدة العسكرية التي عمل بها منفذ هجوم نيو أورليانز.

