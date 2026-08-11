راما دواجِي، زوجة عمدة نيويورك زهران ممداني، ستتوجه إلى سوريا ولبنان ابتداءً من 20 سبتمبر، برفقة عناصر مكلفين بحماية الزوجين البلديين، بحسب مقال للصحفي كارل كامبانيل نُشر في صحيفة نيويورك بوست.

وأكّد مكتب عمدة مدينة نيويورك هذه الرحلة ووجود فريق أمني مموّل من المدينة. وقالت دورا بيكيك، المتحدثة باسم العمدة: "بناءً على توصيةٍ قوية من شرطة نيويورك، سيرافق فريق حماية السيدة الأولى خلال زيارتها لعائلتها في سوريا ولبنان".

الفنانة الأمريكية السورية راما دواجي، البالغة من العمر 29 عامًا، تنحدر من عائلة مسلمة أصلها من دمشق وتُعرِّف نفسها على أنها "رسامة سورية". كانت قد سافرت إلى الخارج الشهر الماضي دون حماية من الشرطة.

لم توضح البلدية خط سير الرحلة ولم تشر ما إذا كانت الرحلة ستحقق أهدافاً أخرى غير الزيارة العائلية. ومع ذلك، تؤكد مصادر نقلت عنها الصحيفة اليومية أنه لا يتعلق الأمر بمهمة رسمية للمدينة.

تتواجد سوريا ولبنان على قائمة الوجهات التي توصي وزارة الخارجية الأمريكية بعدم السفر إليها بسبب المخاطر الأمنية. لذلك، يثير وجود عناصر من شرطة نيويورك خلال هذه الرحلة تساؤلات حول أمنهم وحول التمويل العام لهذه الحماية.

دوف هيكيند، مؤسس منظمة "الأميركيون ضد معاداة السامية" والنائب السابق لولاية نيويورك، عارض إرسال ضباط شرطة أميركيين إلى هذين البلدين. ويعتقد أن هذه المهمة ستعرض العناصر للخطر دون داعٍ.

تربط راما دواجِـي بالمنطقة علاقات تمتد لعدة سنوات. ففي عام 2019، شاركت على وجه الخصوص في إقامة فنية في بيروت نظمتها مؤسسة "هافن فور آرتيستس"، وهي مساحة ثقافية نسوية تجمع بين الفن والنشاط السياسي. وهي معروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين وانتقاداتها الشديدة لإسرائيل.