ضربة قوية لترامب: المحكمة العليا الأمريكية تقضي بأن الرسوم الجمركية غير قانونية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بعدم قانونية برنامج الرسوم الجمركية الشاملة الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند عودته إلى منصبه.واعتبرت المحكمة أن "ترامب انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسوماً جمركية شاملة على مستوى العالم"، وذلك في خسارة لافتة للبيت الأبيض بشأن قضية كانت محورية في السياسة الخارجية والأجندة الاقتصادية للرئيس.

وجاء في رأي المحكمة: "يؤكد الرئيس امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد دون حدود من حيث المقدار أو المدة أو النطاق". وأضاف: "في ضوء اتساع هذه السلطة المزعومة وتاريخها وسياقها الدستوري، يتعين عليه أن يحدد تفويضاً واضحاً من الكونجرس لممارستها". وأوضح الحكم أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.

وجاء في الرأي الأساسي للمحكمة أن عبارة "تنظيم الاستيراد" الواردة في القانون لا تكفي لتفويض سلطة فرض ضرائب جمركية، وأن القانون لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية أو الضرائب.

ويعد هذا الحكم ضربة قوية لترامب، الذي ألغى استخدام ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية، والتي كانت تُشكّل جزءاً هاماً من سياسته التجارية خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض.